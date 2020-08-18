За погибших и раненых при теракте 3 апреля 2017 года метрополитен Петербурга заплатил 58 миллионов рублей
Более ста человек получили от петербургского метрополитена выплаты в связи с терактом в подземке, сообщили «Фонтанке» в комитете по транспорту 18 августа. Общий размер компенсаций превысил 58 миллионов рублей.
«Метрополитен выплатил за причинение вреда жизни обратившимся родственникам 14 погибших по 2 миллиона 25 тысяч рублей и компенсацию за причинение вреда здоровью 93 потерпевшим в сумме 29 миллионов 707 тысяч», — уточнили в ведомстве.
Компенсации подземка выплачивает по ФЗ-67 от 14 июня 2012 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном».
Многие пострадавшие и родственники погибших обращаются с исками о компенсации морального вреда, писала «Фонтанка». Районные суды требования удовлетворяют, а Санкт-Петербургский городской суд оставляет эти решения в силе. Сегодня, 18 августа, например, апелляционная инстанция утвердила взыскание 500 тысяч рублей в пользу Тахира Сагадеева, сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Метрополитен с этими исками не согласен. «ГУП «Петербургский метрополитен» выполнил все обязательства по возмещению вреда, причиненного пассажирам в результате теракта, предусмотренные действующим законодательством, в полном объеме и надлежащим образом, отсутствие вины работников метрополитена в произошедшем подтверждено постановлением о прекращении уголовного дела», — сообщили «Фонтанке» на предприятии.
Метрополитен считает, что пассажиры должны руководствоваться ФЗ-35 от 6 марта 2006 года «О противодействии терроризму», согласно которому возмещение вреда, включая моральный, осуществляется за счет средств лица, совершившего террористический акт, а также за счет средств его родственников и близких лиц.
В судах различной инстанции слушаются гражданские иски к метрополитену на сумму около 6 миллионов рублей. Если суды примут решение в пользу заявителей, метрополитен в полном обьеме выплатит установленные судом дополнительные компенсации, заверили на предприятии.