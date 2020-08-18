За погибших и раненых при теракте 3 апреля 2017 года метрополитен Петербурга заплатил 58 миллионов рублей

Более ста человек получили от петербургского метрополитена выплаты в связи с терактом в подземке, сообщили «Фонтанке» в комитете по транспорту 18 августа. Общий размер компенсаций превысил 58 миллионов рублей.



«Метрополитен выплатил за причинение вреда жизни обратившимся родственникам 14 погибших по 2 миллиона 25 тысяч рублей и компенсацию за причинение вреда здоровью 93 потерпевшим в сумме 29 миллионов 707 тысяч», — уточнили в ведомстве.



Компенсации подземка выплачивает по ФЗ-67 от 14 июня 2012 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном».

