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18.08.2020 14:40
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«Ещё повоюем». Председателю «Открытой России» отменили штраф за поминки по Конституции в Петербурге

Петербургский горсуд вернул на новое рассмотрение дело о правонарушении Анастасии Бураковой. Председателя незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» привлекли к ответственности за траурную акцию у Конституционного суда.

Об отмене постановления Октябрьского райсуда, который оценил акцию в 10 тысяч рублей, Буракова 18 августа сообщает в своём телеграм-канале. Согласно картотеке горсуда, её жалобу рассматривала судья Ирина Калинина. Она же занималась жалобами тех, кто получил штрафы за поддержку фигурантов дела «Сети».

«Направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так что ещё повоюем», — пишет Буракова.

Правозащитницу и председателя «Открытой России» задержали 15 марта у Конституционного суда. Противники поправок в Основной закон страны несли к зданию по две гвоздики, некоторые держали ещё не исправленную Конституцию РФ.

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