«Ещё повоюем». Председателю «Открытой России» отменили штраф за поминки по Конституции в Петербурге
Петербургский горсуд вернул на новое рассмотрение дело о правонарушении Анастасии Бураковой. Председателя незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» привлекли к ответственности за траурную акцию у Конституционного суда.
Об отмене постановления Октябрьского райсуда, который оценил акцию в 10 тысяч рублей, Буракова 18 августа сообщает в своём телеграм-канале. Согласно картотеке горсуда, её жалобу рассматривала судья Ирина Калинина. Она же занималась жалобами тех, кто получил штрафы за поддержку фигурантов дела «Сети».
«Направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так что ещё повоюем», — пишет Буракова.
Правозащитницу и председателя «Открытой России» задержали 15 марта у Конституционного суда. Противники поправок в Основной закон страны несли к зданию по две гвоздики, некоторые держали ещё не исправленную Конституцию РФ.