Октябрьский суд заново разберётся с публичным сочувствием по делу «Сети». Штрафы отменяют
Петербургский горсуд отменил решения нижестоящей инстанции, которыми пятеро горожан оштрафованы за нарушение коронавирусных запретов. Так квалифицировали поддержку приговорённых к реальному сроку фигурантов дела «Сети».
Как сообщила «Фонтанке» юрист «Апологии протеста» Варвара Михайлова, 18 августа в горсуде рассмотрели жалобу на постановление Октябрьского райсуда, который в конце июля назначил штраф в 10 тысяч рублей Надежде Каляминой.
Калямину, как и ещё 25 человек, задержали на Кирочной улице в день приговора Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову — петербургских фигурантов дела о террористическом и запрещённом в РФ сообществе «Сеть».
«Решение отменили, дело о правонарушении возвращено в райсуд на новое рассмотрение», — уточнила Михайлова.
Её коллега Екатерина Герасимова добавила, что аналогичное решение судья горсуда Ирина Калинина во вторник приняла в отношении Дениса Гетмана, Софии Баженовой, Алексея Елагина и Александры Поповой. Все четверо также были оштрафованы Октябрьским райсудом на 10 тысяч рублей.
Приговор фигурантам дела «Сети» Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову огласили 22 июня. У здания суда собралась группа поддержки из 70 человек. Активисты попытались исполнить песню «Порнофильмов» «Это пройдёт» и барабанный марш. Но не удовлетворили вкусы полицейских и оказались в автозаке. Всего задержали 26 человек, организатором посчитали 19-летнего Павла Крисевича, приковавшего себя наручниками к ограде.