Октябрьский суд заново разберётся с публичным сочувствием по делу «Сети». Штрафы отменяют

Петербургский горсуд отменил решения нижестоящей инстанции, которыми пятеро горожан оштрафованы за нарушение коронавирусных запретов. Так квалифицировали поддержку приговорённых к реальному сроку фигурантов дела «Сети».

Как сообщила «Фонтанке» юрист «Апологии протеста» Варвара Михайлова, 18 августа в горсуде рассмотрели жалобу на постановление Октябрьского райсуда, который в конце июля назначил штраф в 10 тысяч рублей Надежде Каляминой.

Калямину, как и ещё 25 человек, задержали на Кирочной улице в день приговора Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову — петербургских фигурантов дела о террористическом и запрещённом в РФ сообществе «Сеть».