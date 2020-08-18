В Петербурге появились китайские туристы. Границы с Поднебесной пока остаются закрытыми
Группа китайских туристов была замечена при заселении в гостиницу «Карелия» на ул. Маршала Тухачевского. Как рассказал «Фонтанке» читатель Александр 18 августа, к гостинице приехало два автобуса, из которых вышло около 70 человек, чей облик напоминал гостей из Поднебесной. Рядом разгружались «Газели», в которых могло находиться питание для группы.
В администрации отеля подтвердили, что сейчас принимают небольшую группу граждан КНР. «Но это разовая акция, они проживали в России все время коронавируса и не уезжали в Китай. Сейчас они катаются по России, потому что им не уехать», — сообщил сотрудник «Карелии». Группа из Поднебесной покинет отель через три дня. Иностранных туристов в отеле сейчас нет, так как границы закрыты.
автор видео читатель «Фонтанки» Александр
Россия приостановила безвизовый режим для туристов с Китаем, а также оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР с 1 февраля из-за начавшейся в стране пандемии коронавируса. С 20 февраля им был запрещен въезд в Россию. В конце марта было полностью остановлено зарубежное авиасообщение, за исключением вывозных рейсов. Но с 6 июня иностранцы получили право на въезд в Россию для лечения и ухода за родственниками. С 1 августа возобновилось сообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. Но использовать эти три страны в качестве туристического транзита для въезда в Россию граждане третьих стран, в том числе Китая, не могут.
По данным АТОР, в 2019 году Россию посетили 1,5 млн туристов КНР, из них по безвизовому каналу — 1,2 млн (из них 750 тыс. приехали в Москву и Петербург).