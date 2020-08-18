Группа китайских туристов была замечена при заселении в гостиницу «Карелия» на ул. Маршала Тухачевского. Как рассказал «Фонтанке» читатель Александр 18 августа, к гостинице приехало два автобуса, из которых вышло около 70 человек, чей облик напоминал гостей из Поднебесной. Рядом разгружались «Газели», в которых могло находиться питание для группы.



В администрации отеля подтвердили, что сейчас принимают небольшую группу граждан КНР. «Но это разовая акция, они проживали в России все время коронавируса и не уезжали в Китай. Сейчас они катаются по России, потому что им не уехать», — сообщил сотрудник «Карелии». Группа из Поднебесной покинет отель через три дня. Иностранных туристов в отеле сейчас нет, так как границы закрыты.