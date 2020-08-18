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18.08.2020 14:31
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В Петербурге появились китайские туристы. Границы с Поднебесной пока остаются закрытыми

Группа китайских туристов была замечена при заселении в гостиницу «Карелия» на ул. Маршала Тухачевского. Как рассказал «Фонтанке» читатель Александр 18 августа, к гостинице приехало два автобуса, из которых вышло около 70 человек, чей облик напоминал гостей из Поднебесной. Рядом разгружались «Газели», в которых могло находиться питание для группы.

В администрации отеля подтвердили, что сейчас принимают небольшую группу граждан КНР. «Но это разовая акция, они проживали в России все время коронавируса и не уезжали в Китай. Сейчас они катаются по России, потому что им не уехать», — сообщил сотрудник «Карелии». Группа из Поднебесной покинет отель через три дня. Иностранных туристов в отеле сейчас нет, так как границы закрыты.

автор видео читатель «Фонтанки» Александр

Россия приостановила безвизовый режим для туристов с Китаем, а также оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР с 1 февраля из-за начавшейся в стране пандемии коронавируса. С 20 февраля им был запрещен въезд в Россию. В конце марта было полностью остановлено зарубежное авиасообщение, за исключением вывозных рейсов. Но с 6 июня иностранцы получили право на въезд в Россию для лечения и ухода за родственниками. С 1 августа возобновилось сообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. Но использовать эти три страны в качестве туристического транзита для въезда в Россию граждане третьих стран, в том числе Китая, не могут.

По данным АТОР, в 2019 году Россию посетили 1,5 млн туристов КНР, из них по безвизовому каналу — 1,2 млн (из них 750 тыс. приехали в Москву и Петербург).

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Комментарии (10)

Piter Pen
Вполне могут вылететь с 1 августа в Стамбул - оттуда в Гуанчжоу.
Неужелькин
Скоро наверняка можно будет увидеть эту "случайно собравшуюся вместе" группу китайцев около Екатерининского дворца в Пушкине, где их главный магнит - Янтарная комната.
А нам-то чё? Нам всё равно не узнать сколько и кто из россиянских патриотов-едыровцев с этого поимел.
262274781
Лол.
"облик напоминал гостей из Поднебесной". И видео просто жжжот. Паспорт чего не спросили?
Научитесь отличать азиатов друг от друга.
А в Кронштадте ходят-гуляют студенты вьеты, мьянмийцы и пр. питерских универов. Продавцы сказали, что китайцы. Ухохахаха. Авторитетное мнение известных востоковедов, не иначе обладающих огромным опытом и знаниями по особенностям внешности азиатов.
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