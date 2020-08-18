Из серой зоны за пособиями. Смольный объяснил рост безработицы почти в десять раз во время пандемии

Число безработных в Петербурге выросло за год почти в десять раз, следует из доклада главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерия Москаленко на заседании правительства Северной столицы 18 августа.



По его словам, в июне 2019 года в службе занятости было зарегистрировано 12 тысяч человек, в 2020 году — уже 92 тысячи. В кризис 2014–15 годов такого резкого роста не наблюдалось.

