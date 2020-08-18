Из серой зоны за пособиями. Смольный объяснил рост безработицы почти в десять раз во время пандемии
Число безработных в Петербурге выросло за год почти в десять раз, следует из доклада главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерия Москаленко на заседании правительства Северной столицы 18 августа.
По его словам, в июне 2019 года в службе занятости было зарегистрировано 12 тысяч человек, в 2020 году — уже 92 тысячи. В кризис 2014–15 годов такого резкого роста не наблюдалось.
При этом, по словам Москаленко, резкого снижения численности работников организаций не наблюдается. На крупных и средних предприятиях численность сократилась на
В итоге
При этом число безработных продолжает расти. Ранее глава комитета по труду и занятости Петербурга Дмитрий Чернейко сообщал, что на начало августа число зарегистрированных в службе занятости достигло 102 тысяч. Для сравнения, на начало года было 14 тысяч.