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18.08.2020 11:47
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Из серой зоны за пособиями. Смольный объяснил рост безработицы почти в десять раз во время пандемии

Число безработных в Петербурге выросло за год почти в десять раз, следует из доклада главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерия Москаленко на заседании правительства Северной столицы 18 августа.

По его словам, в июне 2019 года в службе занятости было зарегистрировано 12 тысяч человек, в 2020 году — уже 92 тысячи. В кризис 2014–15 годов такого резкого роста не наблюдалось.

При этом, по словам Москаленко, резкого снижения численности работников организаций не наблюдается. На крупных и средних предприятиях численность сократилась на 3 %, в малом бизнесе осталась на прежнем уровне, среди ИП даже выросла.

В итоге 80 % тех, кто зарегистрировался в службе занятости в последнее время, не потеряли работу из-за коронавируса, а работали или продолжают работать «в неформальном секторе». Во время пандемии получить официальный статус безработного стало выгодно, так как была введена возможность удаленной регистрации по Интернету, а также предоставлялась поддержка государства на федеральном и региональном уровне, пояснил глава КЭПИСП.

При этом число безработных продолжает расти. Ранее глава комитета по труду и занятости Петербурга Дмитрий Чернейко сообщал, что на начало августа число зарегистрированных в службе занятости достигло 102 тысяч. Для сравнения, на начало года было 14 тысяч.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

krasnonosov
Странно, да? Людям в марте запретили работать и у них поползла безработица. то бы мог подумать? И пусть умножают свои данные на 2-3, т.к. не все в России видят смысл регистрироваться на жалкие подачки в 4500 рублей в МЕСЯЦ от государства.
Для справки: В США во время коронавируса государство всем выплатило единоразово 1200 долларов. Все безработные получают пособие в размере от 600 долларов в НЕДЕЛЮ (2400 долларов в месяц или 175 200 рублей). От чего многие сейчас в США даже не хотят возвращаться на работу, т.к. их пособие выше их докарантинной зарплаты.
Называется, почувствуйте разницу.
aaignat
Очередной "отрицательный рост"
Fagotin
"Много безработных? Да и не безработные они вовсе! " Риторика Смольного поражает. О неправильной методике официальной статистики они задумываться не смеют. Даю подсказку - раньше настоящие безработные, прям вот реальные люди без работы, не видели смысле регистрироваться на бирже, так как это не давало никакого профита.
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