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17.08.2020 20:58
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В мире появился город, полностью покрытый сетью 5G

Шэньчжэнь в китайской провинции Гуандун стал первым в мире городом, где полностью обеспечено покрытие связью нового поколения 5G. Об этом 17 августа объявила городская администрация.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на шанхайский информационный ресурс China News Service, в Шэньчжэне построено более 46,4 тысячи базовых станций для 5G. По плотности покрытия сетью 5G Шэньчжэнь также занимает первое место в Китае.

Городская сеть 5G автономна. Инфраструктура для таких сетей создается с нуля, что требует больших финансовых затрат.

Сейчас по всему Китаю ведётся активное строительство инфраструктуры для сети 5G, каждую неделю устанавливается более 10 тысяч базовых станций. Операторы сотовой связи недавно объявили о снижении цен на пакетные тарифы для 5G.

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Комментарии (1)

Brit
В США обещают, что новые айфоны, начиная с 12-го, будут работать только при наличии сети 5G.
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