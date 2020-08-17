Велопрогулки в Приморском районе Петербурга этим вечером для двоих владельцев двухколёсного транспорта закончились в больнице. Об этом 17 августа сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительной информации, первая авария произошла около 17:15 на улице Шаврова. Рейсовый автобус под управлением 51-летнего водителя сбил велосипедиста, когда тот съехал на проезжую часть с тротуара. В результате 22-летний молодой человек получил тяжёлые травмы. Пассажиры автобуса не пострадали.