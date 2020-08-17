Двоих велосипедистов с разницей в час госпитализировали на севере Петербурга. Первого сбил автобус, второго — «Мерседес»
Велопрогулки в Приморском районе Петербурга этим вечером для двоих владельцев двухколёсного транспорта закончились в больнице. Об этом 17 августа сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
По предварительной информации, первая авария произошла около 17:15 на улице Шаврова. Рейсовый автобус под управлением 51-летнего водителя сбил велосипедиста, когда тот съехал на проезжую часть с тротуара. В результате 22-летний молодой человек получил тяжёлые травмы. Пассажиры автобуса не пострадали.
Последствия ДТП засняли очевидцы. На опубликованных в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» кадрах видно, что на помощь пострадавшему бросились прохожие. Вероятно, они и вызвали ему скорую помощь. На фотографиях также видно, что часть лобового стекла разбита. О силе удара можно судить по снимкам.
Вторая авария случилась примерно в 18:10 на Богатырском проспекте. При повороте налево на регулируемом перекрёстке 26-летний водитель «Мерседеса» сбил 33-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу по «зебре». Последнего также госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Дорожная полиция проводит проверку для установление остальных обстоятельств происшествия.