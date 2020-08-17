В Петербурге до конца года по программе «Холодный чердак» отремонтируют все «сосулеопасные» кровли

«Мы в 2018 году приступили к этой программе. И на сегодняшний день более 4 тысяч домов по системе «Холодный чердак» мы уже сделали. Это дало значительный результат: практически на 50% у нас снизились падения, наледи», — сказал глава комитета.

В Петербурге планируется завершить программу «Холодный чердак» к 15 октября. Всего в 2020 году в ее рамках должны отремонтировать потенциально опасные кровли 1331 многоквартирного дома, более 50% этой работы уже выполнено. Об этом 17 августа в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал председатель жилищного комитета Виктор Борщев.

Он пояснил, что в 2020 году в рамках программы предстоит отремонтировать потенциально опасные кровли 1331 дома, в 732 из них — это в 55% — работы уже завершены. Программу «Холодный чердак» планируется завершить к 15 октября.



Чиновник добавил, что технология «Холодный чердак» это не панацея. В рамках пилотного проекта более 80 домов оборудовали подогревом кровли и воронок. «Мы делаем расчеты, сколько это будет стоить. В результате этой зимы мы подведем итоги. Здесь очень важно, что расход электроэнергии будет включаться в расход по общедомовому имуществу и ляжет на плечи наших жителей. Здесь в первую очередь должно быть их желание, когда они проголосуют за то, чтобы сделать их дом безопасным», — пояснил глава комитета.



В конце 2019 года ГАТИ отметила более тысячи нежилых зданий, где были выявлены нарушения в очистке кровель зимой 2018/19 года. В качестве средства мониторинга используются дроны.

