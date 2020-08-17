Видео ДТП на Лермонтовском проспекте объяснило, как женщина-пешеход попала под автомобиль «Хендэ Солярис». 28-летний водитель совершал крайне опасный разворот.

«Фонтанка» публикует запись ДТП, которое произошло утром 17 августа на перекрестке Лермонтовского проспекта и 10-й Красноармейской улицы. 28-летний водитель «Соляриса» выехал на встречную полосу, подставился под удар «Лады», резко ускорился и врезался в кафе и пешехода.



В аварии пострадали три человека, сообщал отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Кроме 65-летней женщины, травмы получили пассажиры «Соляриса».

