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17.08.2020 14:41
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Авария с тремя пострадавшими на Лермонтовском проспекте попала на видео

Видео ДТП на Лермонтовском проспекте объяснило, как женщина-пешеход попала под автомобиль «Хендэ Солярис». 28-летний водитель совершал крайне опасный разворот.

«Фонтанка.ру»

«Фонтанка» публикует запись ДТП, которое произошло утром 17 августа на перекрестке Лермонтовского проспекта и 10-й Красноармейской улицы. 28-летний водитель «Соляриса» выехал на встречную полосу, подставился под удар «Лады», резко ускорился и врезался в кафе и пешехода.

В аварии пострадали три человека, сообщал отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Кроме 65-летней женщины, травмы получили пассажиры «Соляриса».

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Комментарии (7)

Stiff_21
Просто какое то безумное количество идиотов на солярисах. Пора вводить местный идиотен тест.
Капитан Очевидность2
Что за идиот за рулём соляриса был? (ну это, конечно, риторический вопрос).
Есть подходить формально и внимательно смотреть видео, то так он вообще-то выехал на встречку после пересечения двойной сплошной.
Маэстро
Пойти на разворот перед носом у встречных, а после удара нажать на газ? Водитель Соляриса (один из вариантов): 1. Пьяный, 2. Под наркотой, 3. Идиот.
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