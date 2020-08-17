Неудачный маневр на перекрестке в Адмиралтейском районе Петербурга привел к ДТП с участием трех машин и серьезным травмам у пешехода. Досталось также двоим пассажирам авто и расположенному на углу кафе.



Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в 11:15 17 августа на перекрестке Лермонтовского проспекта и 10-й Красноармейской улицы легковой автомобиль «Хёндэ», по предварительной информации, при развороте не пропустил встречную «Ладу». От удара его вынесло на тротуар, где он повредил вход в кафе и сбил женщину-пешехода.