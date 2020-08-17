«Солярис» на Лермонтовском столкнулся с «Ладой», сбил женщину на тротуаре и врезался в «БМВ»
Неудачный маневр на перекрестке в Адмиралтейском районе Петербурга привел к ДТП с участием трех машин и серьезным травмам у пешехода. Досталось также двоим пассажирам авто и расположенному на углу кафе.
Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в 11:15 17 августа на перекрестке Лермонтовского проспекта и 10-й Красноармейской улицы легковой автомобиль «Хёндэ», по предварительной информации, при развороте не пропустил встречную «Ладу». От удара его вынесло на тротуар, где он повредил вход в кафе и сбил женщину-пешехода.
В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что около 11:13 28-летний водитель Hyundai Solaris при повороте налево на перекрестке столкнулся с LADA Largus под управлением 59-летнего мужчины. После этого «Солярис» сбил на тротуаре 65-летнюю женщину и столкнулся с автомобилем BMW.
В результате аварии женщина-пешеход получила тяжелые травмы. «Нога сильно переломана», — пишут очевидцы. Еще у двух человек — пассажиров «Лады» и «Хёндэ» — травмы средней степени тяжести.