Суд арестовал у Фургала два автомобиля, более 3 млн рублей и 2 тыс. долларов
Басманный суд Москвы в качестве обеспечительной меры по уголовному делу арестовал у бывшего хабаровского губернатора два автомобиля и крупную сумму денег.
«Басманный суд арестовал более 3 млн рублей, более 2 тыс. долларов и две машины — Toyota Land Cruiser и Lexus», — цитирует 17 августа заявление суда ТАСС.
Суд также продлил срок следствия по делу экс хабаровского губернатора до 8 ноября.
Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой «по утрате доверия». Сейчас он находится в СИЗО в рамках расследования уголовного дела об организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Его арест стал причиной для митингов в регионе, которые проходят уже несколько дней. Президент России Владимир Путин назначил депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио губернатора. Однако это назначение не положило конец акциям протеста в регионе. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что хабаровчане «не очень приветливо» встретили врио, попросив жителей региона дать Дегтяреву шанс.