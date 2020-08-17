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17.08.2020 12:27
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Суд арестовал у Фургала два автомобиля, более 3 млн рублей и 2 тыс. долларов

Басманный суд Москвы в качестве обеспечительной меры по уголовному делу арестовал у бывшего хабаровского губернатора два автомобиля и крупную сумму денег.

«Басманный суд арестовал более 3 млн рублей, более 2 тыс. долларов и две машины — Toyota Land Cruiser и Lexus», — цитирует 17 августа заявление суда ТАСС.

Суд также продлил срок следствия по делу экс хабаровского губернатора до 8 ноября.

Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой «по утрате доверия». Сейчас он находится в СИЗО в рамках расследования уголовного дела об организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Его арест стал причиной для митингов в регионе, которые проходят уже несколько дней. Президент России Владимир Путин назначил депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио губернатора. Однако это назначение не положило конец акциям протеста в регионе. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что хабаровчане «не очень приветливо» встретили врио, попросив жителей региона дать Дегтяреву шанс.

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Комментарии (10)

Edros_Razvorov
Виолончелиста тряхнут и конечных бенефециаров озёрной концессии?
alexpv
Да уж, такие средства обычно у пенсионеров за сберкжниках накапливаются за десять лет, пока их дети обеспечивают.
Видать и правда докопаться не к чему, раз такие более чем скромные суммы уже в ход пошли.
Brit
Зарплата губернатора Хабаровского края составляла 958 тысяч рублей в месяц.
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