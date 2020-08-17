Оркестр Мариинки даст благотворительный концерт для самарских медиков

«Вечером 17 августа в Самаре пройдут два концерта Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Первый — благотворительный. На него будут приглашены медики, волонтеры, сотрудники социальных служб области, которые продолжают бороться с пандемией коронавируса. На второй смогут попасть все желающие, кто приобрел билеты», — цитирует слова министра культуры Самарской области Бориса Илларионова ТАСС .

В Самаре пройдут два концерта Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Один из концертов будет благотворительным.

Илларионов отметил, что коллектив под руководством Гергиева часто выступает в Самаре, но в этот раз посетить его концерты сможет меньшее число жителей. «Это связано с пандемией. В театре выполняются все требования Роспотребнадзора, в том числе требование соблюдать социальную дистанцию. На каждом концерте побывают около 450 зрителей», — сообщил министр.



По его словам, билеты на второй концерт были раскуплены уже в первый день продаж.



Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра начали гастрольный тур по регионам России 9 августа. Он продлится две недели и будет приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гастроли станут продолжением традиции Московского Пасхального фестиваля, который в этом году не состоялся из-за пандемии коронавируса. Коллектив намерен посетить часть регионов, где были запланированы апрельские выступления.

