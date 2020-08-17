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17.08.2020 12:20
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Оркестр Мариинки даст благотворительный концерт для самарских медиков

В Самаре пройдут два концерта Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Один из концертов будет благотворительным.

«Вечером 17 августа в Самаре пройдут два концерта Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Первый — благотворительный. На него будут приглашены медики, волонтеры, сотрудники социальных служб области, которые продолжают бороться с пандемией коронавируса. На второй смогут попасть все желающие, кто приобрел билеты», — цитирует слова министра культуры Самарской области Бориса Илларионова ТАСС.

Илларионов отметил, что коллектив под руководством Гергиева часто выступает в Самаре, но в этот раз посетить его концерты сможет меньшее число жителей. «Это связано с пандемией. В театре выполняются все требования Роспотребнадзора, в том числе требование соблюдать социальную дистанцию. На каждом концерте побывают около 450 зрителей», — сообщил министр.

По его словам, билеты на второй концерт были раскуплены уже в первый день продаж.

Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра начали гастрольный тур по регионам России 9 августа. Он продлится две недели и будет приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гастроли станут продолжением традиции Московского Пасхального фестиваля, который в этом году не состоялся из-за пандемии коронавируса. Коллектив намерен посетить часть регионов, где были запланированы апрельские выступления.

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