В аэропорту Дубая больных коронавирусом будут вынюхивать собаки

В Объединенных Арабских Эмиратах решили привлечь кинологов и собак к поиску заболевших коронавирусом, которых животные будут буквально вынюхивать в аэропорту Дубая.



Предварительные исследования показали, что острый собачий нюх не ошибался в 92 процентах случаев, пишет 17 августа РИА Новости. Отмечается, что обучение собак проходит длительное время с помощью специального оборудования и пота заболевших людей. Собаки будут работать дистанционно, не вступая в контакт с пассажирами.



Дубай открылся для туристов в июле. От путешественников требуется справка об отрицательном результате на COVID-19, полученная не ранее чем за 96 часов до поездки.

