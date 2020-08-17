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17.08.2020 07:53
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В аэропорту Дубая больных коронавирусом будут вынюхивать собаки

В Объединенных Арабских Эмиратах решили привлечь кинологов и собак к поиску заболевших коронавирусом, которых животные будут буквально вынюхивать в аэропорту Дубая.

Предварительные исследования показали, что острый собачий нюх не ошибался в 92 процентах случаев, пишет 17 августа РИА Новости. Отмечается, что обучение собак проходит длительное время с помощью специального оборудования и пота заболевших людей. Собаки будут работать дистанционно, не вступая в контакт с пассажирами.

Дубай открылся для туристов в июле. От путешественников требуется справка об отрицательном результате на COVID-19, полученная не ранее чем за 96 часов до поездки.

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Комментарии (1)

262270121
Когда откроют Дубай на вылет из РФ?
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