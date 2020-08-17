«Подбежал, увидел, что перед уже обгорел». «Фонтанка» узнала, как петербуржец собрал горожан, чтобы посреди трассы потушить чужую машину
Вечером 16 августа на перекрёстке Ленинского проспекта и Кубинской улицы горожане своими силами потушили вспыхнувший «Ниссан». Дым шёл из-под капота, водитель в шоковом состоянии стоял рядом, а пассажирка махала руками и просила остановиться автомобилистов.
Как позже отмечали очевидцы в социальных сетях, многие видели происходящее, но проезжали мимо. Первым, кто попытался помочь, оказался петербуржец Станислав Липский.
Как рассказал «Фонтанке» сам мужчина, поравнявшись с машиной он заметил, что у той горит капот, женщина стоит рядом и зовёт на помощь, а рядом собираются люди. Станислав выскочил из салона, достал огнетушитель, который оказался у него с собой, и выдернул чеку.
«Когда подбежал, увидел что перед уже обгорел, а пламя по правой стороне распространяется вдоль крыла. Чтобы спасти салон, я решил начать сбоку, потому что не знал, насколько хватит моего ОП-2. Выдернул чеку, перемахнул через ограждение и вплотную приблизив огнетушитель к горящему пластику, нажал на спуск. Мощная струя сразу сбила пламя. Я перелез через ограждение обратно и сбил пламя впереди. Тут мой огнетушитель испустил дух и закончился. Однако через пару секунда ко мне подбежали ещё люди с огнетушителями. Я схватил протянутый мне одним дедушкой баллон и залил им подкапотную часть. Вслух кто-то произнёс, что нужно открыть капот, чтобы тушить, но я возразил, ведь это бы дало доступ кислороду, всё могло вспыхнуть опять. Я оглянулся на свою машину: за ней в ряд уже стояли ещё пять. В итоге мы всё потушили. До того, как я остановился, другие проезжали мимо: может, из-за нерешительности, а может быть из-за отсутствия огнетушителей», – рассказал «Фонтанке» Станислав.
По его словам, оказалось, что водитель «Ниссана» и пассажирка почувствовали запах гари, остановились, а когда вышли из салона, от правой фары пошёл дым и показалось пламя. Машина выгорела, но никто не пострадал.
Как отметил Станислав, когда он прощался с владельцами «Ниссана», те звонили в страховую и пытались понять, что делать дальше. Как шутит петербуржец, теперь он планирует купить огнетушитель побольше.