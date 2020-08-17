Вечером 16 августа на перекрёстке Ленинского проспекта и Кубинской улицы горожане своими силами потушили вспыхнувший «Ниссан». Дым шёл из-под капота, водитель в шоковом состоянии стоял рядом, а пассажирка махала руками и просила остановиться автомобилистов.



Как позже отмечали очевидцы в социальных сетях, многие видели происходящее, но проезжали мимо. Первым, кто попытался помочь, оказался петербуржец Станислав Липский.



Как рассказал «Фонтанке» сам мужчина, поравнявшись с машиной он заметил, что у той горит капот, женщина стоит рядом и зовёт на помощь, а рядом собираются люди. Станислав выскочил из салона, достал огнетушитель, который оказался у него с собой, и выдернул чеку.

