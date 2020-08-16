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16.08.2020 17:56
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Помощник Трампа опроверг намерение главы США встретиться с Путиным до выборов президента США

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен опроверг информацию о том, что Дональд Трамп намерен провести саммит со своим российским коллегой Владимиром Путиным в сентябре 2020 года. Об этом 16 августа сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала NBC.

«У нас не будет саммита с Путиным перед выборами», - заверил О'Брайен. Также он сказал, что США не собирается участвовать в онлайн-саммиту по Ирану, предложенному Путиным.

Ранее о том, что американский лидер хочет встретиться c Путиным в Нью-Йорке до президентских выборов в США, со ссылкой на свои источники сообщил телеканал NBC News.

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Комментарии (2)

krasnonosov
Да и как Трамп себе это представлял?
Вряд ли у сказочного бункер, в который от еще в апреле залез и с тех пор не вылезает, является мобильным и сможет быть вместе с постояльцем перемещен в США.
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