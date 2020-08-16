Помощник Трампа опроверг намерение главы США встретиться с Путиным до выборов президента США

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен опроверг информацию о том, что Дональд Трамп намерен провести саммит со своим российским коллегой Владимиром Путиным в сентябре 2020 года. Об этом 16 августа сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала NBC.

«У нас не будет саммита с Путиным перед выборами», - заверил О'Брайен. Также он сказал, что США не собирается участвовать в онлайн-саммиту по Ирану, предложенному Путиным.



Ранее о том, что американский лидер хочет встретиться c Путиным в Нью-Йорке до президентских выборов в США, со ссылкой на свои источники сообщил телеканал NBC News.