Трамп хочет встретиться с Путиным в Нью-Йорке в сентябре

В администрации США рассматривают возможность проведения встречи президентов России и США в Нью-Йорке в сентябре. О желании Дональда Трампа тет-а-тет обсудить двусторонние отношения с Владимиром Путиным до выборов президента США сообщает 16 августа телеканал NBC News со ссылкой на источники.



В администрации США считают вероятным, что по итогам встречи будет подписан документ о продлении консультаций по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Источники телеканала считают, что перед выборами такой договор показал бы Трампа в выгодном свете — как способного вести результативные переговоры лидера.