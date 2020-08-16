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16.08.2020 16:07
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Трамп хочет встретиться с Путиным в Нью-Йорке в сентябре

В администрации США рассматривают возможность проведения встречи президентов России и США в Нью-Йорке в сентябре. О желании Дональда Трампа тет-а-тет обсудить двусторонние отношения с Владимиром Путиным до выборов президента США сообщает 16 августа телеканал NBC News со ссылкой на источники.

В администрации США считают вероятным, что по итогам встречи будет подписан документ о продлении консультаций по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Источники телеканала считают, что перед выборами такой договор показал бы Трампа в выгодном свете — как способного вести результативные переговоры лидера.

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Комментарии (7)

Modest_5e4ce41f7533b
Давайте и мы будем рассматривать возможность...
Swift_5e4d8a276f5e8
...... как уже достало это - ".....назвал меня любимой женой" (с) .....
..... Трамп лиса та ещё и поимел уже не одного, так и не поднявшегося выше уровня барыги 90-х.
lykov20
Все стали игнорировать Трампа, ждут исходов выборов. Трампу хочется хоть какую нибудь встречу устроить.
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