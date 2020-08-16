Депутат Рады предупредил о намерении Порошенко устроить госпереворот в Украине

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что украинский экс-президент Петр Порошенко готовит государственный переворот. Такое предположение он высказал в эфире NewsOne.



По словам Кива, Порошенко якобы намерен воспользоваться возможностью в День независимости проводить любые акции. В этом, как предполагает депутат, экс-президенту Украины будут помогать националистические группы, которые получают от него финансирование.

«Порошенко постарается захватить несколько административных зданий, возможно, даже Офис президента, и потребовать проведения досрочных выборов и президента, и парламента», — приводит слова Кивы NewsOne.

