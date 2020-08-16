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16.08.2020 12:11
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Депутат Рады предупредил о намерении Порошенко устроить госпереворот в Украине

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что украинский экс-президент Петр Порошенко готовит государственный переворот. Такое предположение он высказал в эфире NewsOne.

По словам Кива, Порошенко якобы намерен воспользоваться возможностью в День независимости проводить любые акции. В этом, как предполагает депутат, экс-президенту Украины будут помогать националистические группы, которые получают от него финансирование.

«Порошенко постарается захватить несколько административных зданий, возможно, даже Офис президента, и потребовать проведения досрочных выборов и президента, и парламента», — приводит слова Кивы NewsOne.

Депутат полагает, что для переворота будут привлечены несколько миллионов долларов и люди, имеющие опыт свержения власти.

Однако никаких доказательств своим словам Кива не привёл, источники информации не уточнил.

Илья Кива, согласно информации из открытых источников, — украинский политик, общественный деятель и государственный служащий, народный депутат IX созыва от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Бывший глава Социалистической партии Украины, экс-глава Профсоюзов Министерства внутренних дел Украины, экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в 2014–2015 годах участвовал в проведении силовой операции в Донецкой и Луганской областях. Бывший руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

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Комментарии (5)

Батарейкин
НА украине. Ну или хотя бы вна - так с недавнего времени тоже допустимо
Piter Pen
Язык то без костей, мели Емеля твоя неделя... Нашелся еще один информационный повод напомнить о существовании депутата рады Ильи Кива...
Pilat
Сейчас у кураторов Пети, другие заботы.
Сомневаюсь, что ему дадут добро.
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