Двое устроили стрельбу из автомата Калашникова в Шушарах

Полицейские Пушкинского района приехали на срочный вызов по сообщению о том, что неизвестные палят из автомата на Новгородском проспекте, 10, в посёлке Шушары в ночь на 15 августа. Как оказалось, жителей соседних домов в конце рабочей недели напугали двое жителей Ленобласти, которые взяли оружие и отправились стрелять в поля.



Как 16 августа передают специалисты петербургского ГУ МВД, прибывшие сотрудники полиции задержали 38-летнего и 26-летнего мужчин. Использовали товарищи списанный охолощенный автомат Калашникова. Вместе с оружием у любителей пошуметь изъяли паспорт на него, упаковку от светошумовых патронов и мобильный телефон.