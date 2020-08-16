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16.08.2020 10:50
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Двое устроили стрельбу из автомата Калашникова в Шушарах

Полицейские Пушкинского района приехали на срочный вызов по сообщению о том, что неизвестные палят из автомата на Новгородском проспекте, 10, в посёлке Шушары в ночь на 15 августа. Как оказалось, жителей соседних домов в конце рабочей недели напугали двое жителей Ленобласти, которые взяли оружие и отправились стрелять в поля.

Как 16 августа передают специалисты петербургского ГУ МВД, прибывшие сотрудники полиции задержали 38-летнего и 26-летнего мужчин. Использовали товарищи списанный охолощенный автомат Калашникова. Вместе с оружием у любителей пошуметь изъяли паспорт на него, упаковку от светошумовых патронов и мобильный телефон.

По факту хулиганства в отношении старшего из двоих возбуждено уголовное дело. Он получил подписку о невыезде. Мужчина работает оператором на производстве чая и кофе.

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