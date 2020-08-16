FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +19
73.22р86.41р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
16.08.2020 10:40
4
Печать

В России второй раз на неделе выявлено меньше 5000 новых случаев коронавируса за сутки, Петербург - в лидерах

Число новых случаев заражения COVID-19 в России второй раз за неделю опустилось ниже 5 000. По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием на 16 августа, коронавирусная инфекция диагностирована за последние сутки у 4 969 человек.

Перед этим психологически важную отметку показатель преодолевал 11 августа - тогда за сутки диагностировали 4 945 случаев.

Петербург по заболеваемости на втором месте после Москвы с 163 новыми заражениями.

По количеству выздоровевших Северная столица далеко позади многих российских городов - на 17 месте. За последние сутки в Петербурге выписали 53 перенёсших COVID-19.

По данным Смольного, за 24 часа в городе сдали тест на ковид 15 918 петербуржцев. Под медицинским наблюдением находится 491 человек. Из них 159 - в обсерваторе, 123 - на самоизоляции, 209 - контактные.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Алекс99
Зато динамика активных случаев за сутки — +1344 человека, т. е. заболело на 1344 человека больше, чем выздоровело. Собственно, меня как жителя Петербурга не радует соотношение числа заболевших и выздоровевших в городе: за вчерашний день — 163 заболевших на 53 выздоровевших. Конечно, статистика — такая статистика, особенно в СПб, но, для сравнения, в Москве за вчерашний день 688 заболевших на 1045 выздоровевших.
cplkot
Статья должна называться "Сегодня я впервые заметил(а), что В России впервые после пика пандемии выявлено меньше 5000 новых случаев коронавируса за сутки"
007_5e4d82afdecb9
11 августа как бы 4945 было. Ж - журналистика
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний