В России второй раз на неделе выявлено меньше 5000 новых случаев коронавируса за сутки, Петербург - в лидерах

Число новых случаев заражения COVID-19 в России второй раз за неделю опустилось ниже 5 000. По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием на 16 августа, коронавирусная инфекция диагностирована за последние сутки у 4 969 человек.

Перед этим психологически важную отметку показатель преодолевал 11 августа - тогда за сутки диагностировали 4 945 случаев.

Петербург по заболеваемости на втором месте после Москвы с 163 новыми заражениями.

По количеству выздоровевших Северная столица далеко позади многих российских городов - на 17 месте. За последние сутки в Петербурге выписали 53 перенёсших COVID-19.