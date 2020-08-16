В России второй раз на неделе выявлено меньше 5000 новых случаев коронавируса за сутки, Петербург - в лидерах
Число новых случаев заражения COVID-19 в России второй раз за неделю опустилось ниже 5 000. По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием на 16 августа, коронавирусная инфекция диагностирована за последние сутки у 4 969 человек.
Перед этим психологически важную отметку показатель преодолевал 11 августа - тогда за сутки диагностировали 4 945 случаев.
Петербург по заболеваемости на втором месте после Москвы с 163 новыми заражениями.
По количеству выздоровевших Северная столица далеко позади многих российских городов - на 17 месте. За последние сутки в Петербурге выписали 53 перенёсших COVID-19.
По данным Смольного, за 24 часа в городе сдали тест на ковид 15 918 петербуржцев. Под медицинским наблюдением находится 491 человек. Из них 159 - в обсерваторе, 123 - на самоизоляции, 209 - контактные.