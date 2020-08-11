Петербург продолжает оставаться в тройке регионов по новым случаям коронавируса. В городе снова 157 заболевших

Количество новых случаев коронавируса в Петербурге снова составило 157. Город держится на третьем месте по числу выявленных заболевших, следует из данных оперативного штаба от 11 августа.

За прошедший день в России зафиксировали 4 945 случаев коронавируса. Зараженных выявили по всей стране, кроме Чукотки. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 694, а Петербург замыкает тройку. С начала пандемии в городе зарегистрировали 33 204 больных коронавирусом.

За последние сутки в Петербурге на COVID-19 обследовали чуть более 12 тысяч горожан. Под медицинским наблюдением остаются 713 человек, из которых почти 300 — на самоизоляции, а 150 — в обсерваторе.