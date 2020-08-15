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15.08.2020 22:22
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«Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками». Лукашенко велел «категорически не допустить» живую цепь у белорусских границ

Идея выстроить живую цепь от Вильнюса до Киева была раскритикована президентом Белоруссии Александром Лукашенко на совещании с Минобороны. Подобное он велел «категорически не допустить».

Слова Лукашенко продолжает транслировать агентство «БелТА» 15 августа. Западные государства, поделился президент знанием, хотят выстроить цепь неравнодушных от Вильнюса до Киева. «Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях... Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тыс. человек. Поручаю Министерству обороны, МВД и КГБ, а также генеральному прокурору осуществить оценку, категорически не допустить подобных действий», - заявил Лукашенко и добавил, что обсуждал этот вопрос с Путиным и договорился о взаимодействии.

«Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона - санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада. Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести», - дополнил речь президент.

Александр Лукашенко спустя неделю после победы на выборах был многословен. Сперва он просил поторопиться с бумагами и утвердить формально распущенный состав правительства, затем заявил, что протестная волна угрожает и России, поэтому ему срочно надо связаться с Путиным. Разговор состоялся и был полон надежд со стороны обоих лидеров. После была беседа с военнослужащими, на ней Лукашенко заявил, что страну никому не отдаст и попросил не трогать ни в чем не повинных людей, правда речь шла не об избитых ОМОНом протестующих, а о личном составе армии. В конце дня в государственных СМИ появились сообщения о том, что Лукашенко по договоренности с Путиным пустит в страну военнослужащих, речь шла о договоре с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ и внешней угрозе.

Живую цепь, по сообщениям европейских СМИ, планируется выстроить вдоль границ в годовщину «Балтийского пути» 23 августа. Принять в ней участие планирует, в том числе, президент Литвы.

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Комментарии (17)

22ilves
Он совсем с ума спрыгнул? Как он не допустит живую цепь, если она будет вдоль границ Белоруссии на сопредельных территорях???? Он что, направит армию в Литву и там будет эту цепь разгонять?????? Вот что значит - паника.
Brit
Фактически мир разделился на две половины. Pax Americana и Pax Sinica. На любителей бесплатной порнографии, свободы выражения своих мыслей и свободы торговли. И на поклонников концлагерей, железных рукавиц и рабства.
И граница между двумя этими мирами проходит по Донбассу и Белоруссии.
gencon
Смотрит Сказочный, и думает, какие бы методички почитать. Если уж в РБ бахнуло, где коррупция в разы меньше, и справедливости больше, то что делать ему, кормящему всем известных из золотой сотни....
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