«Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками». Лукашенко велел «категорически не допустить» живую цепь у белорусских границ

Слова Лукашенко продолжает транслировать агентство «БелТА» 15 августа. Западные государства, поделился президент знанием, хотят выстроить цепь неравнодушных от Вильнюса до Киева. «Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях... Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тыс. человек. Поручаю Министерству обороны, МВД и КГБ, а также генеральному прокурору осуществить оценку, категорически не допустить подобных действий», - заявил Лукашенко и добавил, что обсуждал этот вопрос с Путиным и договорился о взаимодействии.

«Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона - санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада. Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести», - дополнил речь президент.



Александр Лукашенко спустя неделю после победы на выборах был многословен. Сперва он просил поторопиться с бумагами и утвердить формально распущенный состав правительства, затем заявил, что протестная волна угрожает и России, поэтому ему срочно надо связаться с Путиным. Разговор состоялся и был полон надежд со стороны обоих лидеров. После была беседа с военнослужащими, на ней Лукашенко заявил, что страну никому не отдаст и попросил не трогать ни в чем не повинных людей, правда речь шла не об избитых ОМОНом протестующих, а о личном составе армии. В конце дня в государственных СМИ появились сообщения о том, что Лукашенко по договоренности с Путиным пустит в страну военнослужащих, речь шла о договоре с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ и внешней угрозе.

