Лукашенко просит поторопиться с бумагами: правительство Белоруссии формально сложило полномочия

Правительство Белоруссии после избрания президента сложило полномочия, и теперь Александр Лукашенко просит аппарат поторопиться с документами и «сейчас же» их подписать.



Слова избранного президента 15 августа приводит «БелТА». «Надо иметь в виду, что мы задолго (за год, полгода) народу сказали, что мы формируем правительство и показываем, с кем президент будет работать после выборов», — заявил Лукашенко и отметил, что в основном состав кабмина сформирован, но возможны нюансы. По его словам, правительство работает, осталось только «формализовать это» и придать юридическую силу. «Поэтому указ надо отработать и сейчас же внести», — добавил Лукашенко.

