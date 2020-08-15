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15.08.2020 12:04
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Лукашенко просит поторопиться с бумагами: правительство Белоруссии формально сложило полномочия

Правительство Белоруссии после избрания президента сложило полномочия, и теперь Александр Лукашенко просит аппарат поторопиться с документами и «сейчас же» их подписать.

Слова избранного президента 15 августа приводит «БелТА». «Надо иметь в виду, что мы задолго (за год, полгода) народу сказали, что мы формируем правительство и показываем, с кем президент будет работать после выборов», — заявил Лукашенко и отметил, что в основном состав кабмина сформирован, но возможны нюансы. По его словам, правительство работает, осталось только «формализовать это» и придать юридическую силу. «Поэтому указ надо отработать и сейчас же внести», — добавил Лукашенко.

После президентских выборов в Белоруссии уже неделю не утихают требования народа об отставке Лукашенко. В стране начались забастовки на предприятиях.

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Комментарии (27)

Mozg
Все министры сейчас перед трудным выбором: поддержать луку, это значит поднять проблему с пола себе на плечи: миллиардные долги возвращать не чем, отношения и с европпой и Россией испорчены, народ власть ненавидит, режим шатается....
очень не простое решение....
iAm2Cool
Луке кранты, однозначно. Как только на забастовки вышли рабочие, то все стало понятно. Причем в этот раз не помогут никакие "вежливые человечки" из-за кордона. Потому что им придется стрелять не в мифических белоленточников, а в реальных работяг. Уже на выходных число высокопоставленных дезертиров из власти начнет измеряться сотнями. "Предать вовремя - значит предвидеть". Молодцы белорусы.
Nautis
На сколько там безвиз у Белоруссии с Европой? На неделю можно въезжать? - вот и получай хорошо организованные протесты
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