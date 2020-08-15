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15.08.2020 21:07
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Координатора «Открытой России» Важенкова отпустили. Он готовится к отьезду из Белоруссии

Задержанного в Минске активиста организации «Открытая Россия» Артем Важенкова отпустили на свободу, но он все еще подозреваемый по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Об освобождении Важенкова 15 августа сообщают его соратники по движению со ссылкой на адвоката. По предварительным данным, он вернется в Россию сегодня же.

При этом он остается подозреваемым по уголовному делу, сообщил РИА Новости его адвокат.

Важенкова задержали в Минске ночью 11 августа в районе универсама «Рига» вместе с координатором «Открытки» Игорем Роговым. Второго отпустили из изолятора через 16 часов, сейчас он в Москве.

Государственные СМИ Белоруссии назвали их провокаторами.

«Открытая Россия» Михаила Ходорковского в 2017 году признана Генпрокуратурой РФ нежелательной организацией в России.

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Комментарии (1)

victor_k
Все, кто сейчас с упоением пытаются свергнуть Лукашенко - все ответят по всей строгости.
Те, у кого есть совесть - ответят перед своей совестью.
Те, у кого её нет - ответят перед судом истории.

Ответят все до единого.
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