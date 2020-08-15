Координатора «Открытой России» Важенкова отпустили. Он готовится к отьезду из Белоруссии

Задержанного в Минске активиста организации «Открытая Россия» Артем Важенкова отпустили на свободу, но он все еще подозреваемый по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.



Об освобождении Важенкова 15 августа сообщают его соратники по движению со ссылкой на адвоката. По предварительным данным, он вернется в Россию сегодня же.



При этом он остается подозреваемым по уголовному делу, сообщил РИА Новости его адвокат.



Важенкова задержали в Минске ночью 11 августа в районе универсама «Рига» вместе с координатором «Открытки» Игорем Роговым. Второго отпустили из изолятора через 16 часов, сейчас он в Москве.

