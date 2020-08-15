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15.08.2020 18:47
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Петербурженку после ДТП с квадроциклом в Абхазии нашли на дне реки

На четвертые сутки поисков в реке Бзыбь спасателям удалось найти тело петербурженки, которая пропала после аварии. Водитель квадроцикла отделался ссадинами.

О том, что девушку нашли, в МЧС республики сообщают 15 августа. 22-летнюю петербурженку нашли в реке в ста метрах от места аварии. Тело унесло течением, оно лежало под скалой на глубине около четырех метров.

Поиски заняли три дня. 12 августа пара из Петербурга каталась на арендованном квадроцикле по просёлочной дороге в сторону озера Рица. Молодой человек не справился с управлением, оба упали с обрыва в реку Бзыбь. Водитель получил незначительные травмы. В поисках помогали волонтеры, авиация и родители девушки.

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Комментарии (2)

Wuhan Proletarian
Озеро Рица жемчужина Абхазии и так классно кататься по нему на катамаране.
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