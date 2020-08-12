Квадроцикл с двумя петербуржцами упал в бурную реку в Абхазии. Девушку не нашли
Молодая пара петербуржцев на квадроцикле свалилась в реку Бзыбь в Абхазии, парень выжил, а поиски девушки приостановлены до утра.
Как сообщает МЧС Абхазии, двое петербуржцев 1998 г. р., прибывшие на отдых накануне, 12 августа ехали на арендованном квадроцикле по просёлочной дороге в сторону озера Рица, но в какой-то момент парень не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось с обрыва в реку Бзыбь. Водитель получил незначительные травмы, а девушку унёс бурный поток.
Спасатели Гагрского и Гудаутского районов, а также водолазы Государственной инспекции по маломерным судам начали поисковую операцию на реке, но с наступлением темноты её пришлось приостановить.