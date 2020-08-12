FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +17
73.15р85.92р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
12.08.2020 18:45
2
Печать

Квадроцикл с двумя петербуржцами упал в бурную реку в Абхазии. Девушку не нашли

Молодая пара петербуржцев на квадроцикле свалилась в реку Бзыбь в Абхазии, парень выжил, а поиски девушки приостановлены до утра.

Как сообщает МЧС Абхазии, двое петербуржцев 1998 г. р., прибывшие на отдых накануне, 12 августа ехали на арендованном квадроцикле по просёлочной дороге в сторону озера Рица, но в какой-то момент парень не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось с обрыва в реку Бзыбь. Водитель получил незначительные травмы, а девушку унёс бурный поток.

Спасатели Гагрского и Гудаутского районов, а также водолазы Государственной инспекции по маломерным судам начали поисковую операцию на реке, но с наступлением темноты её пришлось приостановить.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

svs57
Много времени провел в этих местах. Не хочется каркать, но скорее всего искать нужно уже в море.
hal9000
да уж..в такой реке хоть она и мелкая головой об камень и хана..пьяные наверно еще впридачу..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний