Ролик распространило издание TUT.BY. После первой фразы о том, что в эту избирательную кампанию специалист «абсолютно осознанно» проголосовал за действующего лидера Беларуси, толпа начинает возмущенно кричать, однако гендиректор призывает к тишине и говорит, что признает: «Лукашенко выборы не выиграл».

Гендиректор Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ) Алексей Римашевский признал поражение на выборах Александра Лукашенко и выступил перед сотрудниками. Запись произошедшего появилась в сети 15 августа.

«Я согласен с тем, что моё мнение не поддержало большинство. Я буду отстаивать его, я буду говорить, что, возможно, мы все ещё пожалеем об этом», — закончил он выступление под аплодисменты.



Акции протеста на заводе, как и на десятке других предприятий по всей стране, прошли в пятницу, 14 августа. К сотням рабочих присоединились учителя, школьники, таксисты, медики. Люди требовали пустить прессу на территорию закрытых предприятий, держали плакаты с надписями «Мы его не выбирали!».



Александр Лукашенко, который, согласно официальным данным, собрал 80% голосов на прошедших президентских выборах, должен приехать на Минский завод колёсных тягачей в понедельник, 17 августа.



В протестном Telegram-канале NEXTA в субботу появилась информация о том, что именно туда в 14.00 часов направятся протестующие из Минска, чтобы «высказать поддержку рабочим».



Выступления в Беларуси с требованием пересмотреть результаты выборов и прекратить насилие со стороны силовиков продолжаются с 9 августа. Мирных демонстрантов поддерживают и в Петербурге. В субботу акции с песнями прошли у посольства страны и около Гостиного двора.

