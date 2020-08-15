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15.08.2020 18:33
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Директор МЗКТ заявил о поражении Лукашенко на выборах. Президент должен приехать на завод в понедельник

Гендиректор Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ) Алексей Римашевский признал поражение на выборах Александра Лукашенко и выступил перед сотрудниками. Запись произошедшего появилась в сети 15 августа.

Ролик распространило издание TUT.BY. После первой фразы о том, что в эту избирательную кампанию специалист «абсолютно осознанно» проголосовал за действующего лидера Беларуси, толпа начинает возмущенно кричать, однако гендиректор призывает к тишине и говорит, что признает: «Лукашенко выборы не выиграл».

«Я согласен с тем, что моё мнение не поддержало большинство. Я буду отстаивать его, я буду говорить, что, возможно, мы все ещё пожалеем об этом», — закончил он выступление под аплодисменты.

Акции протеста на заводе, как и на десятке других предприятий по всей стране, прошли в пятницу, 14 августа. К сотням рабочих присоединились учителя, школьники, таксисты, медики. Люди требовали пустить прессу на территорию закрытых предприятий, держали плакаты с надписями «Мы его не выбирали!».

Александр Лукашенко, который, согласно официальным данным, собрал 80% голосов на прошедших президентских выборах, должен приехать на Минский завод колёсных тягачей в понедельник, 17 августа.

В протестном Telegram-канале NEXTA в субботу появилась информация о том, что именно туда в 14.00 часов направятся протестующие из Минска, чтобы «высказать поддержку рабочим».

Выступления в Беларуси с требованием пересмотреть результаты выборов и прекратить насилие со стороны силовиков продолжаются с 9 августа. Мирных демонстрантов поддерживают и в Петербурге. В субботу акции с песнями прошли у посольства страны и около Гостиного двора.

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Комментарии (7)

alexpv
К сожалению, все это не так очевидно как кажется. Мы уже прошли "свой выбор" в 90-ых , когда митинговали на улицах и что из этого вышло...
Получив жизненный опыт теперь я прекрасно понимаю, что народ сам на митинги выйти не может, и за свою справедливость никогда не сражается без направляющих сил. И вариант, когда поддержка проплачивается деньгами - как раз самый хлипкий и ненадежный.
Чтобы вывести народ на улицы, его нужно правильно подготовить, чтобы он сражался за "идею".
Митинги народа - это всегда борьба элит за место под солнцем. В России сейчас элиты договорились между собой и мирно сосуществуют. Поэтому никаких сигналов сверху нет, а снизу никакой митинг или протест в принципе не может начаться.
Antipode
Приятно смотреть на белорусов, которые борются за свой выбор. Очень обидно за россиян, которые не могут отстоять собственный выбор и мирятся с жуликами из ЕДРО.
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