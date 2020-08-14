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14.08.2020 12:54
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Как пожар. Тысячи работников заводов устроили акции в Белоруссии, присоединяются таксисты, учителя, метро

Акции протеста в Белоруссии 14 августа охватили множество промышленных предприятий, к ним присоединяются учителя и школьники.

TUT.BY в своём телеграм-канале размещает фотографии и видеозаписи из разных мест страны. Десятки и сотни людей устроили митинги на минском заводе имени Козлова, Минском электротехническом заводе, БМЗ, на Минских электрических сетях Острошицко-Городокского района, на МТЗ (куда, по словам руководства, сегодня намерен приехать премьер-министр), на Минском заводе колёсных тягачей, на Кузнечном заводе тяжёлых штамповок в Жодино, на Белшине в Бобруйске.

На предприятии «Гродно Азот» собрался, как говорят рабочие, весь завод, толпа вышла с его территории на улицу. В руках у некоторых плакаты, например с надписью «Мы его не выбирали». Работники потребовали, чтобы в течение часа выпустили всех задержанных, и заявили, что президентом они выбрали Светлану Тихановскую. К ним пришёл мэр Гродно. Гендиректор предприятия выступил со словами о задержаниях и работе силовых органов, однако люди начали кричать, что у них ещё одно требование — честные выборы. В 11:45 собрание около «Гродно Азота» закончилось, люди стали расходиться, руководство города и УВД уехало. Перед этим рабочие еще раз повторили свои требования — провести честный подсчет голосов, так как они считают выборы фальсифицированными, передаёт TUT.BY.

На МАЗе на акцию протеста собралось более 1000 человек. Туда, по данным TUT.BY, направляется премьер-министр Роман Головченко, чтобы пообщаться с рабочими. Журналистов на территорию завода не пускают, «потому что закон такой». Люди скандируют: «Прессу!».

Более ста работников крупнейшего строительного предприятия Минска — ОАО «МАПИД» — вышли на акцию солидарности в районе производства на улице Розы Люксембург. На ММЗ на акцию протеста собралось несколько сотен человек. К протестующим присоединяются и сотрудники Минского метрополитена, пишет издание.

По Минску колонной проехали таксисты — в поддержку вышедших на мирные акции. К филармонии вышли учителя. Выпускники приносят свои грамоты и выпускные ленточки к школам.

Скриншот из телеграм-канала TUT.BY
Скриншот из телеграм-канала TUT.BY

По словам президента Александра Лукашенко, в стране наблюдаются «попытки раскачивания трудовых коллективов». Кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала мэров городов выступить инициаторами мирных акций.

Скриншот из телеграм-канала TUT.BY
Скриншот из телеграм-канала TUT.BY

На выборах президент Белоруссии 9 августа, по данным ЦИК страны, победил Лукашенко с результатом 80,08%, его основная соперница Светлана Тихановская набрала 10,09%. В день выборов в городах Белоруссии начались массовые акции протеста граждан, не согласных с подготовкой и итогами голосования. Несанкционированные акции жестко подавляют силовики. МВД признало смерть одного человека. Тихановская приехала в Литву. Как заявили в её штабе, у неё не было иного выбора, и её выезд «организовали» белорусские власти.

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Комментарии (8)

Владислав М
Молодцы белорусы. Массовые забастовки, это то чего больше всего боится властная верхушка. Потому что это недовольные олигархи и отсутствие денег на подкуп лояльного электората. Именно стачечное движение и создание независимых профсоюзов поможет народу.
Савва Морозов
сколько будущего металлолома...
а рассейские либералы, тихановскую считают агентом кгб беларуси, гы-гы.
Pravda178
Как-то вяло у них всё это проходит!
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