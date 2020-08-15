На Богословском кладбище поют в честь Цоя. Киноманов собрала 30 годовщина со дня смерти музыканта

Толпы поклонников лидера группы «Кино» собрались на Богословском кладбище в Петербурге в день 30-й годовщины со дня смерти Виктора Цоя. 15 августа там поют и признаются в любви.



Люди начали собираться у могилы Цоя еще накануне, а ранним утром на кладбище приехал его отец. Роберт Цой недолго постоял среди поклонников и уехал, рассказав что посмотреть на новый памятник на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого еще не успел, передает «Комсомольская правда».



В соцсетях киноманы выкладывают множество фото с кладбища, судя по кадрам, там сегодня многолюдно. Люди несут на могилу цветы и признаются музыканту в любви. Весь день там звучат песни группы «Кино».

