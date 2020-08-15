На Богословском кладбище поют в честь Цоя. Киноманов собрала 30 годовщина со дня смерти музыканта
Толпы поклонников лидера группы «Кино» собрались на Богословском кладбище в Петербурге в день 30-й годовщины со дня смерти Виктора Цоя. 15 августа там поют и признаются в любви.
Люди начали собираться у могилы Цоя еще накануне, а ранним утром на кладбище приехал его отец. Роберт Цой недолго постоял среди поклонников и уехал, рассказав что посмотреть на новый памятник на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого еще не успел, передает «Комсомольская правда».
В соцсетях киноманы выкладывают множество фото с кладбища, судя по кадрам, там сегодня многолюдно. Люди несут на могилу цветы и признаются музыканту в любви. Весь день там звучат песни группы «Кино».
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30 лет. И внезапно в вечность вдруг превратился миг.💔 «Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать.» Помню. Люблю.❤️ #Цой #ЦойЖив #ДеньПамяти #СанктПетербург #Спб #ПеременТребуютНашиСердца #Питер #ВикторЦой #БогословскоеКладбище #Памятник #Tsoi #Piter #Spb #DayOfRemembrance #SaintPetersburg #Cemetery #Love
Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой. Его «Москвич» врезался в «Икарус» 15 августа 1990 года. Цою было 28 лет.