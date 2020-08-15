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15.08.2020 14:19
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Центр Гамалеи произвел первую партию российской вакцины от коронавируса

Еще не прошедшая все стадии испытаний российская вакцина от коронавируса «Спутник V» запущена в производство. Первая партия уже готова.

Об этом 15 августа сообщает российское министерство здравоохранения. Разработка Центра имени Гамалеи начала сходить с конвейера, на каждую вакцинацию полагается по два пузырька с препаратом. Ранее «Фонтанка» писала, что входит в состав вакцины.

О регистрации первой в мире вакцины несколько дней назад заявил президент Владимир Путин. Первыми ее получат врачи и учителя. В настоящий момент действие препарата испытано на 38 вакцинированных, в том числе на дочерях президента России.

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Комментарии (7)

krasnonosov
Предлагаю в первую очередь всю пригожинскую псарню обколоть и не по одному разу.
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