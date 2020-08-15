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15.08.2020 12:59
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BMW протащил инспектора ДПС по асфальту набережной Обводного канала. Нарушители задержаны

Сотрудник ГИБДД пострадал после попытки привлечь к ответственности водителя BMW ранним утром на набережной Обводного канала в Петербурге. Его руку зажали стеклом на двери, полицейский проскользил по асфальту.

Видео с места происшествия 15 августа предоставили в ГУ МВД региона. Около половины шестого утра экипаж ДПС остановил BMW, выяснилось, что номера у автомобиля архивные. Пока инспектор оформлял 39-летнего водителя, пассажир пересел за руль и нажал на газ. Второй полицейский попытался машину остановить, но его руку зажало стеклом в двери. Он протащил его на расстояние около 700 метров, после чего скрылся.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Вскоре машину нашли брошенной на улице Степана Разина. «Полицейские выставили засаду, спустя короткое время злоумышленник вернулся к машине, и его задержали», — отметили в главке.

36-летний уроженец Архангельской области привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Второй водитель судим по наркотическим статьям. По предварительным данным, оба в момент задержания были в состоянии наркотического опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь полицейского. Ему понадобилась помощь врачей, 38-летний лейтенант в удовлетворительном состоянии.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

gencon
Дадут им меньше чем за пикет. Скоро гаишники на митинги подтянуться, когда им перестанут выдавать халявные квартирки
Ivan Topor
Напомнило старый анекдот про гаишника - "Мальчик, ну чего ты смеёшься?! Ты хоть номер видел??" Правда, там зажали не руку...
_Igor_
bmw - это не марка автомобиля. Это диагноз.
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