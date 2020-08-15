Сотрудник ГИБДД пострадал после попытки привлечь к ответственности водителя BMW ранним утром на набережной Обводного канала в Петербурге. Его руку зажали стеклом на двери, полицейский проскользил по асфальту.



Видео с места происшествия 15 августа предоставили в ГУ МВД региона. Около половины шестого утра экипаж ДПС остановил BMW, выяснилось, что номера у автомобиля архивные. Пока инспектор оформлял 39-летнего водителя, пассажир пересел за руль и нажал на газ. Второй полицейский попытался машину остановить, но его руку зажало стеклом в двери. Он протащил его на расстояние около 700 метров, после чего скрылся.

