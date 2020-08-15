BMW протащил инспектора ДПС по асфальту набережной Обводного канала. Нарушители задержаны
Сотрудник ГИБДД пострадал после попытки привлечь к ответственности водителя BMW ранним утром на набережной Обводного канала в Петербурге. Его руку зажали стеклом на двери, полицейский проскользил по асфальту.
Видео с места происшествия 15 августа предоставили в ГУ МВД региона. Около половины шестого утра экипаж ДПС остановил BMW, выяснилось, что номера у автомобиля архивные. Пока инспектор оформлял 39-летнего водителя, пассажир пересел за руль и нажал на газ. Второй полицейский попытался машину остановить, но его руку зажало стеклом в двери. Он протащил его на расстояние около 700 метров, после чего скрылся.
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Вскоре машину нашли брошенной на улице Степана Разина. «Полицейские выставили засаду, спустя короткое время злоумышленник вернулся к машине, и его задержали», — отметили в главке.
36-летний уроженец Архангельской области привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Второй водитель судим по наркотическим статьям. По предварительным данным, оба в момент задержания были в состоянии наркотического опьянения.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь полицейского. Ему понадобилась помощь врачей, 38-летний лейтенант в удовлетворительном состоянии.