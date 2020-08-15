На российских курортах растет количество зараженных коронавирусом

Суточный рекорд по приросту больных коронавирусной инфекцией 15 августа поставлен в Крыму. COVID-19 подтвердился у 51 пациента.



Данные приводит глава региона Сергей Аксенов на своей странице «ВКонтакте». Из 51 случая заражения 14 выявлены у тех, кто пришел за медпомощью,18 у контактных лиц и 19 при скрининге населения.



Это самое большое количество заболевших в Крыму с начала пандемии, предыдущий рекорд был поставлен 10 августа, тогда зараженных за сутки было 48.



Всего на полуострове 1715 случаев заражения.

