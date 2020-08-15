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15.08.2020 10:17
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На российских курортах растет количество зараженных коронавирусом

Суточный рекорд по приросту больных коронавирусной инфекцией 15 августа поставлен в Крыму. COVID-19 подтвердился у 51 пациента.

Данные приводит глава региона Сергей Аксенов на своей странице «ВКонтакте». Из 51 случая заражения 14 выявлены у тех, кто пришел за медпомощью,18 у контактных лиц и 19 при скрининге населения.

Это самое большое количество заболевших в Крыму с начала пандемии, предыдущий рекорд был поставлен 10 августа, тогда зараженных за сутки было 48.

Всего на полуострове 1715 случаев заражения.

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Комментарии (3)

Савва Морозов
удивляюсь, что ещё так мало
Вышибатя
Москвичи расползались по югам.
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