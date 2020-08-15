Зашхериться не получилось. Шлиссик вернулся домой после неудачного заплыва во взрослую жизнь
Детёныш ладожской нерпы, в конце прошлого месяца отпущенный в естественную среду обитания, вернулся в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино. Об этом его сотрудники сообщили 14 августа.
В официальной группе центра во «ВКонтакте» появилась фотография, на которой один из его работников держит в руках Шлиссика. Подробности пообещали опубликовать завтра.
Как ранее писала «Фонтанка», Шлиссика пытались отправить в свободное плавание дважды. Сначала детёныша нерпы привезли на пляж и планировали оставить там. Однако, нагулявшись и пообщавшись с отдыхающими, он запросился обратно под присмотр специалистов. Затем была предпринята вторая попытка. На этот раз Шлиссика выпустили на «исторической родине» — ладожских шхерах. Немного помедлив, он уполз под воду и был таков. Но теперь вернулся.