Детёныш ладожской нерпы, в конце прошлого месяца отпущенный в естественную среду обитания, вернулся в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино. Об этом его сотрудники сообщили 14 августа.



В официальной группе центра во «ВКонтакте» появилась фотография, на которой один из его работников держит в руках Шлиссика. Подробности пообещали опубликовать завтра.