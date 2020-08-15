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15.08.2020 00:43
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Зашхериться не получилось. Шлиссик вернулся домой после неудачного заплыва во взрослую жизнь

Детёныш ладожской нерпы, в конце прошлого месяца отпущенный в естественную среду обитания, вернулся в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино. Об этом его сотрудники сообщили 14 августа.

В официальной группе центра во «ВКонтакте» появилась фотография, на которой один из его работников держит в руках Шлиссика. Подробности пообещали опубликовать завтра.

Как ранее писала «Фонтанка», Шлиссика пытались отправить в свободное плавание дважды. Сначала детёныша нерпы привезли на пляж и планировали оставить там. Однако, нагулявшись и пообщавшись с отдыхающими, он запросился обратно под присмотр специалистов. Затем была предпринята вторая попытка. На этот раз Шлиссика выпустили на «исторической родине» — ладожских шхерах. Немного помедлив, он уполз под воду и был таков. Но теперь вернулся.

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Комментарии (1)

Djnyana
Тут всё просто, малыш, не трусь, ты - наманый пацан, ты - спрвишься, а может и не.. - люди, настолько жестоки и неоднозначны.., словом - нет гарантий.. малышу..)
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