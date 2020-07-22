В Петербурге может появиться второй Крошик. Компанию знаменитой нерпе может составить Шлиссик.

Фонд друзей балтийской нерпы летом выпускает животных, спасённых весной. 15 июня в море уплыли три редкие балтийские нерпы и один серый тюленёнок. А вот детёныш ладожской нерпы Шлиссик покидать людей никак не хочет.

«За прошедшее время мы пробовали выпустить ладожского нерпулина Шлиссика, да он, шельмец этакий, решил, что родители просто вывезли его на прогулку на красивый пляж, и не ушёл. Поплавал он, поиграл с лежащими на дне пластиковыми пакетами и через час пошёл знакомиться с пляжниками. Пришлось взять его под мышку, отнести в тюленемобиль и отвезти в Репино», — рассказывают в паблике центра «ВКонтакте» 22 июля.