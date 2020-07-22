Друзья нерп не смогли выпустить в море Шлиссика: вместо этого он отправился знакомиться с пляжниками
В Петербурге может появиться второй Крошик. Компанию знаменитой нерпе может составить Шлиссик.
Фонд друзей балтийской нерпы летом выпускает животных, спасённых весной. 15 июня в море уплыли три редкие балтийские нерпы и один серый тюленёнок. А вот детёныш ладожской нерпы Шлиссик покидать людей никак не хочет.
«За прошедшее время мы пробовали выпустить ладожского нерпулина Шлиссика, да он, шельмец этакий, решил, что родители просто вывезли его на прогулку на красивый пляж, и не ушёл. Поплавал он, поиграл с лежащими на дне пластиковыми пакетами и через час пошёл знакомиться с пляжниками. Пришлось взять его под мышку, отнести в тюленемобиль и отвезти в Репино», — рассказывают в паблике центра «ВКонтакте» 22 июля.
Ехать в Репино Шлиссик не очень хотел: на пляже ему понравилось. По словам зоологов, он «был очень недоволен тем, что его забрали с берега, и потом несколько дней на нас дулся». Так что надежда на то, что он выберет жизнь в дикой природе, есть. Но прежде тюлень должен повзрослеть.