Космонавт из Петербурга Вагнер показал северное сияние, снятое с орбиты
Космонавт из Петербурга Иван Вагнер показал северное сияние, которое он снял, находясь на Международной космической станции. Фотографии Вагнер опубликовал 14 августа в своем Twitter.
«Разбавлю вашу пятничную ленту еще более красочными фотографиями Полярного сияния, которые я сделал буквально несколько минут назад», - написал космонавт.
Разбавлю вашу пятничную ленту еще более красочными фотографиями Полярного сияния, которые я сделал буквально несколько минут назад.— Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 14, 2020
А кто-нибудь из моих подписчиков наблюдал Аврору с Земли? Где это было?#МКС #Аврора #ПолярноеСияние pic.twitter.com/NMEPfYuGdW
Ранее он сообщил, что ему впервые удалось поймать в объектив полярное сияние над Антарктидой.
Последние два дня, пролетая над ночной стороной Земли, пытаюсь снять один из ярких и красивых метеорных потоков — Персеиды.— Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 14, 2020
Метеоры я видел, но не поймал в объектив, зато мне впервые удалось снять #ПолярноеСияние над Антарктидой. И это очень красивое зрелище! pic.twitter.com/niR0alI5vN
Вагнер поинтересовался у подписчиков, удавалось ли им наблюдать Аврору, как еще называют полярное сияние, с земли. Многие пишут, что видели его даже в Ленобласти, кто-то вспоминает службу в армии в Архангельске. Под Петербургом полярное сияние наблюдалось, например, в конце марта.
Полярные сияния возникают после выброса частиц на Солнце. Их сезоном считается период с осеннего по весеннее равноденствие, то есть с сентября по март.