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15.08.2020 00:15
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Космонавт из Петербурга Вагнер показал северное сияние, снятое с орбиты

Космонавт из Петербурга Иван Вагнер показал северное сияние, которое он снял, находясь на Международной космической станции. Фотографии Вагнер опубликовал 14 августа в своем Twitter.

«Разбавлю вашу пятничную ленту еще более красочными фотографиями Полярного сияния, которые я сделал буквально несколько минут назад», - написал космонавт.

Ранее он сообщил, что ему впервые удалось поймать в объектив полярное сияние над Антарктидой.

Вагнер поинтересовался у подписчиков, удавалось ли им наблюдать Аврору, как еще называют полярное сияние, с земли. Многие пишут, что видели его даже в Ленобласти, кто-то вспоминает службу в армии в Архангельске. Под Петербургом полярное сияние наблюдалось, например, в конце марта.

Полярные сияния возникают после выброса частиц на Солнце. Их сезоном считается период с осеннего по весеннее равноденствие, то есть с сентября по март.

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