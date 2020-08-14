Владимир Путин заработал 9,7 млн рублей в 2019 году

Владимир Путин в 2019 году заработал 9,73 млн рублей. Это следует из декларации главы государства за прошлый год, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Состав недвижимого имущества, имеющегося в собственности президента, не изменился. Он, как и раньше, владеет квартирой площадью 77 кв. метров и 8-метровым гаражом.

Автопарк Владимира Путина также остался прежним: два ГАЗ М21, ГАЗ М21, Нива и прицеп «Скиф».

Напомним, доход президента по сравнению с 2018 годом (8,65 млн рублей) вырос на 1,1 млн рублей.