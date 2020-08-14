В США разработали вакцину от коронавируса на основе прививки от гриппа

Учёные из США разработали вакцину от коронавируса нового типа, взяв в основу вакцину против гриппа. Об этом 14 августа сообщает ТАСС.

Группа американских вирусологов и молекулярных биологов под руководством доцента Университета штата Вашингтон Джесса Блума взяли широко используемую прививку от гриппа и заменили часть генома ослабленной формы вируса гриппа на РНК SARS-CoV-2. Испытания проводили на мышах. Спустя 2–3 недели после введения вакцины у грызунов начали вырабатываться антитела к белку RBD — это компонент оболочки коронавируса, который способствует проникновению в клетки организма. С помощью генетических манипуляций вирус удалось ослабить, а у мышей при этом не было побочных эффектов на вакцину.