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14.08.2020 17:25
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В США разработали вакцину от коронавируса на основе прививки от гриппа

Учёные из США разработали вакцину от коронавируса нового типа, взяв в основу вакцину против гриппа. Об этом 14 августа сообщает ТАСС.

Группа американских вирусологов и молекулярных биологов под руководством доцента Университета штата Вашингтон Джесса Блума взяли широко используемую прививку от гриппа и заменили часть генома ослабленной формы вируса гриппа на РНК SARS-CoV-2. Испытания проводили на мышах. Спустя 2–3 недели после введения вакцины у грызунов начали вырабатываться антитела к белку RBD — это компонент оболочки коронавируса, который способствует проникновению в клетки организма. С помощью генетических манипуляций вирус удалось ослабить, а у мышей при этом не было побочных эффектов на вакцину.

Однако есть опасение, что человеческий организм сможет распознать вирус гриппа и начнёт бороться против него, используя имеющиеся у него антитела. Поэтому дальше испытания ждут грызунов, которые уже переболели гриппом.

О первой в мире зарегистрированной вакцине читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

260638651
Гамалейцы на мышах тоже испытали ещё весной.
hedgehog_
правильно ли я понимаю, что это в общем тоже самое, что гамалея сделали. и она такаяже экспериментальная. дочерей путина у них нет, потому только мышек колют.
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