Вирусолог НГУ: COVID-19 станет сезонным и мы не один год будем носить маски
Носить защитные маски жителям России придет еще не меньше двух лет. В этом, как пишут 14 августа РИА «Новости», уверен профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.
По мнению эксперта, с вероятностью 90% коронавирус станет сезонным заболеванием.
«В масштабах эволюции вируса восемь месяцев — всего лишь мгновение. Он будет эволюционировать десятилетиями и столетиями. Со временем он просто станет менее болезнетворным и ослабеет», — заявил Нетесов.
При этом, уверен профессор, если люди будут регулярно мыть руки, носить маски, то это серьезно снизит риск второй волны коронавирусной инфекции и других сезонных респираторных заболеваний. «Надвигается осень — будет естественное уменьшение ультрафиолета от солнца, это значит, что вирусы гораздо дольше будут жить на различных поверхностях и в аэрозолях», — предупредил ученый.
Обязательный масочный режим стали вводить в российских регионах весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса. На конец лета во многих районах этот режим остался только для транспорта и посещения магазинов.