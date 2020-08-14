FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
73.61р87.04р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
14.08.2020 16:47
2
Печать

Вирусолог НГУ: COVID-19 станет сезонным и мы не один год будем носить маски

Носить защитные маски жителям России придет еще не меньше двух лет. В этом, как пишут 14 августа РИА «Новости», уверен профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

По мнению эксперта, с вероятностью 90% коронавирус станет сезонным заболеванием.

«В масштабах эволюции вируса восемь месяцев — всего лишь мгновение. Он будет эволюционировать десятилетиями и столетиями. Со временем он просто станет менее болезнетворным и ослабеет», — заявил Нетесов.

При этом, уверен профессор, если люди будут регулярно мыть руки, носить маски, то это серьезно снизит риск второй волны коронавирусной инфекции и других сезонных респираторных заболеваний. «Надвигается осень — будет естественное уменьшение ультрафиолета от солнца, это значит, что вирусы гораздо дольше будут жить на различных поверхностях и в аэрозолях», — предупредил ученый.

Обязательный масочный режим стали вводить в российских регионах весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса. На конец лета во многих районах этот режим остался только для транспорта и посещения магазинов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

mononcle
Бесполезная хрено-маска уже давно стала инструментом политического контроля. Пока население (многих стран мира) не пошлёт свои правительства прямым текстом куда подальше, эти издевательства над здравым смыслом так и будут продолжаться.
260638651
Нет, ну что ты будешь делать... Вот нравится людям теория про "ультрафиолет, убивающий вирусы". Вирусы-то он убивает, да только не во время их передачи респираторным путём и уж тем более не тогда, когда вирус уже в организме.

Летом болеют меньше просто потому, что чаще проветривают помещения и больше находятся времени на свежем воздухе. А в жарких странах наоборот - летом на улице чересчур жарко, поэтому все окна закупоривают и сидят в непроветриваемых помещениях.

Не в ультрафиолете дело, а в циркуляции воздуха - чем больше циркуляция, тем меньше концентрация вируса при вдохе.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний