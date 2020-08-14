Вирусолог НГУ: COVID-19 станет сезонным и мы не один год будем носить маски

Носить защитные маски жителям России придет еще не меньше двух лет. В этом, как пишут 14 августа РИА «Новости», уверен профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.



По мнению эксперта, с вероятностью 90% коронавирус станет сезонным заболеванием.



«В масштабах эволюции вируса восемь месяцев — всего лишь мгновение. Он будет эволюционировать десятилетиями и столетиями. Со временем он просто станет менее болезнетворным и ослабеет», — заявил Нетесов.

