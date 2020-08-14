У берега Охты на скошенной траве полиция задержала пару матерщинников
Молодого человека и его спутницу сотрудники полиции Красногвардейского района Петербурга задержали днем 14 августа на газоне у шоссе Революции. Дама пыталась сбежать.
Кадры процесса задержания в соцсетях опубликовали очевидцы, дело происходило в небольшом парке неподалеку от перекрестка шоссе Революции и Индустриального проспекта. Пару уложили на скошенную траву рядом с кустами, после чего переместили в служебный автомобиль. Пока сотрудники доставали наручники, девушка предприняла попытку бегства. Молодой человек на ногах крепко не стоял.
В полиции «Фонтанке» сообщили, что задержали их за нецензурную брань, на обоих в отделе составили протоколы по административной статье о мелком хулиганстве.