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14.08.2020 13:14
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У берега Охты на скошенной траве полиция задержала пару матерщинников

Молодого человека и его спутницу сотрудники полиции Красногвардейского района Петербурга задержали днем 14 августа на газоне у шоссе Революции. Дама пыталась сбежать.

Кадры процесса задержания в соцсетях опубликовали очевидцы, дело происходило в небольшом парке неподалеку от перекрестка шоссе Революции и Индустриального проспекта. Пару уложили на скошенную траву рядом с кустами, после чего переместили в служебный автомобиль. Пока сотрудники доставали наручники, девушка предприняла попытку бегства. Молодой человек на ногах крепко не стоял.

В полиции «Фонтанке» сообщили, что задержали их за нецензурную брань, на обоих в отделе составили протоколы по административной статье о мелком хулиганстве.

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Комментарии (5)

Pravda178
Темы для статей закончились?!
Pravda178
Это вам не угонщиков ловить!
Piter Pen
В России каждого второго за нецензурную брать можно брать, это уже стало частью культуры бранится от недовольства чем-либо где попало...
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