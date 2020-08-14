Дело в том, что 13 августа разработчик игры Epic Games добавил возможность купить игровую валюту внутри самой игры. Виртуальные деньги можно потратить, например, на костюмы для своего персонажа. Из-за возможности делать покупки прямо внутри игры компания Apple не получала комиссию за эти операции, которая составляет 30 %. В Apple посчитали, что Epic Games нарушает правила, и удалили игру из своего сервиса, пишет The Verge .

В Apple заявили, что Epic Games внедрила функцию самостоятельно, без одобрения и сертификации, и с её помощью намеренно хотела нарушить правила оплаты в приложениях App Store.

Утром 14 августа Fortnite исчезла и из магазина Play Store по той же самой причине — за финансовые операции Google также берет комиссию в 30 % . По правилам компании, разработчики приложений, размещённых на площадке Play Store, должны пользоваться только системой самого Google.

Однако компания Epic Games не спешит признавать ошибки. Разработчики уже обратились в суд с заявлениями на Apple и Google. В частности, в иске к «яблочникам» говорится, что Epic Games не требует денежной компенсации, но хочет «положить конец действиям Apple, которые нарушают конкуренцию».

Разработчики Fortnite полагают, что монополия Apple на двух рынках — дистрибуции приложений для iOS и платежей в этих приложениях — незаконна. Иск к Google по сути своей аналогичен.

Помимо этого в Интернете с подачи Epic Games запущена кампания #FreeFortnite, которую уже поддержали Джефф Кили, организатор престижной в видеоигровой индустрии премии The Game Awards и фестиваля Summer Game Fest, а также музыкальный сервис Spotify, который в прошлом году обвинял Apple в неравном отношении к собственным и сторонним сервисам из App Store.

