Онлайн-игра Fortnite удалена из магазинов Google и Apple. Разработчики игры подают в суд и намерены бороться с монополией
Популярный онлайн-шутер Fortnite вечером 13 августа оказался удален из магазина App Store. Причиной стало нарушение правил площадки.
Дело в том, что 13 августа разработчик игры Epic Games добавил возможность купить игровую валюту внутри самой игры. Виртуальные деньги можно потратить, например, на костюмы для своего персонажа. Из-за возможности делать покупки прямо внутри игры компания Apple не получала комиссию за эти операции, которая составляет
В Apple заявили, что Epic Games внедрила функцию самостоятельно, без одобрения и сертификации, и с её помощью намеренно хотела нарушить правила оплаты в приложениях App Store.
Утром 14 августа Fortnite исчезла и из магазина Play Store по той же самой причине — за финансовые операции Google также берет комиссию в
Однако компания Epic Games не спешит признавать ошибки. Разработчики уже обратились в суд с заявлениями на Apple и Google. В частности, в иске к «яблочникам» говорится, что Epic Games не требует денежной компенсации, но хочет «положить конец действиям Apple, которые нарушают конкуренцию».
Разработчики Fortnite полагают, что монополия Apple на двух рынках — дистрибуции приложений для iOS и платежей в этих приложениях — незаконна. Иск к Google по сути своей аналогичен.
Помимо этого в Интернете с подачи Epic Games запущена кампания #FreeFortnite, которую уже поддержали Джефф Кили, организатор престижной в видеоигровой индустрии премии The Game Awards и фестиваля Summer Game Fest, а также музыкальный сервис Spotify, который в прошлом году обвинял Apple в неравном отношении к собственным и сторонним сервисам из App Store.
Также разработчики игры выпустили короткометражный мультфильм «Nineteen Eighty-Fortnite». Премьера состоялась в самой Fortnite. Ролик является пародией на «1984» — рекламу, снятую Ридли Скоттом для Apple, когда компания продавала свой Macintosh. Как видно из названия, в оригинальном ролике обыгрывается сюжет романа Оруэлла.
Fortnite — видеоигра, разработанная американской компанией Epic Games и выпущенная в 2017 году. В игре есть несколько режимов, но всемирную популярность ей принес Fortnite: Battle Royale — режим «королевской битвы», в котором 100 игроков сражаются друг против друга.