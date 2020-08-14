От лета осталась одна шестая часть, и ближайшие дни будут вполне летними.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 августа в Санкт-Петербурге осадков не ожидается, ветер умеренный. Ночью было 10-12 градусов, местами до 7, днём же воздух прогреется до 19-21.

Эта температура – на верхней границе нормы. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 14 августа в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, от 10 до 22 градусов. Самое холодное 14 августа случилось в 1975 году, плюс 4, а самое жаркое – в 2007 году, 32 градуса, напоминает «Яндекс».