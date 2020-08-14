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14.08.2020 07:15
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Ещё немного лета в Петербурге: к выходным потеплеет до 23 градусов

От лета осталась одна шестая часть, и ближайшие дни будут вполне летними.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 августа в Санкт-Петербурге осадков не ожидается, ветер умеренный. Ночью было 10-12 градусов, местами до 7, днём же воздух прогреется до 19-21.

Эта температура – на верхней границе нормы. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 14 августа в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, от 10 до 22 градусов. Самое холодное 14 августа случилось в 1975 году, плюс 4, а самое жаркое – в 2007 году, 32 градуса, напоминает «Яндекс».

15 августа будет также без существенных осадков, и уже 21-23 градуса. А вот 16-го при той же температуре возможны кратковременные дожди.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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