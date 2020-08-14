Политическая жизнь Белоруссии привлекает всё больше внимания за пределами страны. Протестующих, которые вышли на улицы после очередной победы Александра Лукашенко на президентских выборах, поддерживают актёры и музыканты.

Солист Thirty Seconds to Mars и голливудский актер Джаред Лето 13 августа опубликовал в Stories фотографии с протестных акций и добавил в Instagram бело-красно-белый флаг, который стал символом белорусской оппозиции. «Belarus — We are with you», - написал он и добавил хэштег «свобода».

Певица Бьянка спела о том, как она хочет помочь и боится за «Белую Русь», где «брат, друзья». Аудио дополняет видеоряд с митингов и звуки взрывов.

Российская актриса с белорусскими корнями Александра Бортич поддержала земляков пикетом у посольства Белоруссии в Москве. «Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора», - написала она в Instagram, добавив, что люди заслужили правду, за которую борются.

Не остался равнодушным к происходящему и актер Данила Козловский. Он рассказал, что политика Белоруссии раньше интересовала его разве что эпизодически, но теперь события «ошарашивают».

«Когда на улицах городов избивают дубинками, применяют светошумовые гранаты, переезжают грузовиками живых людей, стреляют по балконам жилых домов, калечат детей, это уже не вопрос политических убеждений, не вопрос отдельно взятого президента или лидера оппозиции. <...> Когда действующий президент называет «овцами» свой народ … <...> как таковая политика перестаёт существовать. Проходит точка невозврата», - пишет он в Instagram и заявляет, что народ небольшой, но такой сильной страны невероятен.

Oxxxymiron (Мирон Федоров) призвал поддержать протестующих не словом, а делом. Рэпер опубликовал в Twitter пост со ссылкой на сбор средств для пострадавших на митингах. Кампанию в поддержку жертв политических репрессий Белоруссии в июне организовал журналист Алексей Леончик, часть денег обещают потратить на оплату штрафов и лечение митингующих.

Лидер петербургской группы Little Big Илья Прусикин признался, что последние два дня не может спать, видя то, что происходит в республике.

«Я увидел сотни видосов, где избивают дубинками толпой уже почти безжизненное тело, бьют в спину ногами тех, кто стоит на коленях с руками за головой, расстреливают на остановке подростков резиновыми пулями, устраивают в городе сафари на людей из окошек автомобилей», - рассказывает он в Instagram. Прусикин добавляет, что ещё не окончательно разочаровался в белорусской милиции и верит в то, что в стране есть достойные стражи правопорядка, которые спасут от «карательного батальона».