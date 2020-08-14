Белорусский протест прирастает сочувствующими. Джаред Лето вывешивает флаг, Козловский восхищается людьми, а лидер Little Big потерял сон
Политическая жизнь Белоруссии привлекает всё больше внимания за пределами страны. Протестующих, которые вышли на улицы после очередной победы Александра Лукашенко на президентских выборах, поддерживают актёры и музыканты.
Солист Thirty Seconds to Mars и голливудский актер Джаред Лето 13 августа опубликовал в Stories фотографии с протестных акций и добавил в Instagram бело-красно-белый флаг, который стал символом белорусской оппозиции. «Belarus — We are with you», - написал он и добавил хэштег «свобода».
Певица Бьянка спела о том, как она хочет помочь и боится за «Белую Русь», где «брат, друзья». Аудио дополняет видеоряд с митингов и звуки взрывов.
Российская актриса с белорусскими корнями Александра Бортич поддержала земляков пикетом у посольства Белоруссии в Москве. «Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора», - написала она в Instagram, добавив, что люди заслужили правду, за которую борются.
Не остался равнодушным к происходящему и актер Данила Козловский. Он рассказал, что политика Белоруссии раньше интересовала его разве что эпизодически, но теперь события «ошарашивают».
«Когда на улицах городов избивают дубинками, применяют светошумовые гранаты, переезжают грузовиками живых людей, стреляют по балконам жилых домов, калечат детей, это уже не вопрос политических убеждений, не вопрос отдельно взятого президента или лидера оппозиции. <...> Когда действующий президент называет «овцами» свой народ … <...> как таковая политика перестаёт существовать. Проходит точка невозврата», - пишет он в Instagram и заявляет, что народ небольшой, но такой сильной страны невероятен.
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Формально, я из другой страны, политика которой, меня интересовала эпизодически. Во первых, я не политэксперт и мало что в этом понимаю, во вторых вроде как не твоё это дело-комментировать политическую жизнь другого государства. Со своей бы разобраться. Я и сейчас не берусь комментировать прошедшие выборы, хотя соглашусь с мыслью, что если 80 процентов поддерживают действующего президента, на улицах как правило праздник, народное гуляние, а победитель смело выходит к народу, жмёт руки и т.д. Но то, что сейчас происходит в Беларуси ошарашивает людей, даже очень далеких от политики. Когда на улицах городов избивают дубинками, применяют светошумовые гранаты, переезжают грузовиками живых людей, стреляют по балконам жилых домов, калечат детей, это уже не вопрос политических убеждений, не вопрос отдельно взятого президента или лидера оппозиции. Я убеждён, что ни один политический строй, в том числе и демократия, не имеет такого «великого смысла», чтобы оправдать кровь и насилие. Когда действующий президент называет «овцами» свой народ, который вышел на улицу МИРНО выразить своё отношение к прошедшим выборам и в ответ, спускает СЛАЖЕННО организованный ОМОН и ещё десяток силовых ведомств, в эту секунду как таковая политика перестаёт существовать. Проходится точка невозврата. На улицах прекрасной страны кровавый террор, задача которого, напугать, заткнуть, шокировать. В конечном итоге, уничтожить любое инакомыслие. Сломать. Но что мы видим в Беларуси? Мощи государственной машины с ее карательными органами противостоят ЛЮДИ, которые не боятся выйти на улицы, переполненные ОМОНОМ и КГБ. Женщины, которые стоят сцепившись руками, бесконечной живой цепью с цветами, в знак протеста против насилия силовиков. Рабочие, которые не боятся остановить производство цехов, рискуя лишиться работы, но встать и выразить своё отношение к тому, что происходит. Медсестры и врачи, которые просто идут туда с бинтами, где льётся кровь, чтобы ее остановить и им неважно, по какую ты сторону баррикад. Невероятный народ этой небольшой, но такой сильной страны! МИРНЫЙ, ДОБРЫЙ НАРОД! Беларусь, ты прекрасна! Дай Бог,чтоб все это поскорее закончилось. Дай Бог, чтобы больше не проливалась кровь!
Oxxxymiron (Мирон Федоров) призвал поддержать протестующих не словом, а делом. Рэпер опубликовал в Twitter пост со ссылкой на сбор средств для пострадавших на митингах. Кампанию в поддержку жертв политических репрессий Белоруссии в июне организовал журналист Алексей Леончик, часть денег обещают потратить на оплату штрафов и лечение митингующих.
Лидер петербургской группы Little Big Илья Прусикин признался, что последние два дня не может спать, видя то, что происходит в республике.
«Я увидел сотни видосов, где избивают дубинками толпой уже почти безжизненное тело, бьют в спину ногами тех, кто стоит на коленях с руками за головой, расстреливают на остановке подростков резиновыми пулями, устраивают в городе сафари на людей из окошек автомобилей», - рассказывает он в Instagram. Прусикин добавляет, что ещё не окончательно разочаровался в белорусской милиции и верит в то, что в стране есть достойные стражи правопорядка, которые спасут от «карательного батальона».
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Я не могу нормально спать последние два дня, видя то, что происходит на улицах Белоруси. Это происходит не где-то там и не с кем то там ... Это наши друзья, родные, братья и сёстры. Их пытаются убить, пытают, стреляют по окнам, портят им собственность и кидают в тюрьмы! Я увидел сотни видосов где избивают дубинками толпой уже почти безжизненное тело, бьют в спину ногами тех кто стоит на коленях с руками за головой, расстреливают на остановке подростков резиновыми пулями, устраивают в городе сафари на людей из окошек автомобилей. И делают это батальоны «людей» в форме. Милицией, полицией, ОМОНом и регулярной армией их не назвать. Армия и остальные не могут так себя вести, ведь они давали присягу верности народу и не будут исполнять преступные приказы! Они же не обезумевшие от власти ССовцы. Я уверен, что в этой прекрасной стране, есть стражи правопорядка! Достойные мужчины и женщины, которые не имеют ничего общего с этими карательными батальонами. И очень надеюсь и верю в то, что очень скоро эти милицейские, омон и армия спасёт народ Белоруси от этих «людей» в форме! ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!
Поствыборные протесты в Белоруссии продолжаются пятую ночь. Силовики действовали жёстко и испольовали против митингующих резиновые пули и светошумовые гранаты. Глава республиканского МВД заявил, что берёт на себя ответственность и приносит извинения пострадавшим, которые «случайно попали под раздачу». Однако больше он сосредоточен на 50 травмированных правоохранителях, десять из которых намеренно таранили на автомобилях. После этого 14 августа впервые протесты прошли без массовых задержаний. Из изолятора в Минске начали выходить задержанные, которые рассказывают, как их избивали.