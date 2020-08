Политическая жизнь Белоруссии привлекает всё больше внимания за пределами страны. Протестующих, которые вышли на улицы после очередной победы Александра Лукашенко на президентских выборах, поддерживают актёры и музыканты.



Солист Thirty Seconds to Mars и голливудский актер Джаред Лето 13 августа опубликовал в Stories фотографии с протестных акций и добавил в Instagram бело-красно-белый флаг, который стал символом белорусской оппозиции. «Belarus — We are with you», - написал он и добавил хэштег «свобода».