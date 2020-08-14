Почувствуй себя пустым местом: на водительские права американки вместо неё сфотографировали стул
Жительница штата Теннесси, США, Джейд Додд получила необычные водительские права. На карточке вместо её фотографии оказался снимок пустого стула.
Как пишет 13 августа «Медуза», в департаменте, отвечавшем за выдачу водительских удостоверений, пояснили, что это техническая ошибка: снимок стула случайно попал в документы женщины. После этого права быстро перевыпустили, уже с правильной фотографией.
Джейд Додд рассказала об этом случае в Facebook, и теперь над ей подшучивает её начальник – здоровается со стулом.