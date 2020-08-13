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13.08.2020 20:38
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«Это зов совести». Журналисты государственных СМИ Белоруссии массово увольняются, их коллеги обратились к министру информации

Как минимум 16 журналистов уволились из государственных СМИ Белоруссии на фоне массовых протестов и задержаний в стране, а сами представители медиа подготовили обращение к министерству информации республики, передаёт Tut.by.

Ушли сотрудники сотрудники «Беларусь 1», СТВ, Первого канала белорусского радио, Белтелерадиокомпании, ОНТ, «НТВ-Беларусь» и БЕЛТА. Среди них — телеведущий и глава президентского пула журналистов Дмитрий Семченко.

Журналисты проправительтвенных СМИ просят у министра информации Игоря Луцкого содействия в освобождении задержанных коллег и создании условий для беспрепятственной работы медиа.

«То, что сегодня многие наши коллеги государственных СМИ увольняются, — это не фейк, не политтехнология, не проплаченная пиар-акция. Это зов совести и невозможность спокойно смотреть на происходящее насилие. Выбирая свою профессию, а не место работы, мы представляли, что будем объективными проводниками порой полярных мнений», — говорится в обращении. Авторы подчёркивают, что насилие в отношении сотрудников СМИ, которые освещают происходящее в стране, недопустимо.

По данным Tut.by, под обращением подписались сотрудники более десятка изданий, включая Сергея Пелюшкевича, бывшего главу пресс-службы президента Белоруссии Александра Лукашенко (сейчас работает в БЕЛТА).

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Комментарии (12)

Anatolevich
Респект и уважение.
У людей есть совесть и лицо.
Swift_5e4d8a276f5e8
..... посмотрел немного эфир встречи жителей и мэра в Жодино .... явно в толпе работают кураторы и кликуши ....в общем склоняют к майданному вече, как на Украине ...
Агроном аэродрома
"«Беларусь 1», СТВ, Первого канала белорусского радио, Белтелерадиокомпании, ОНТ, «НТВ-Беларусь» и БЕЛТА", 16 человек. Т.е., по 2 целых 2 десятых сотрудника на контору? Массовость, однако...
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