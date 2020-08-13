«Это зов совести». Журналисты государственных СМИ Белоруссии массово увольняются, их коллеги обратились к министру информации

Как минимум 16 журналистов уволились из государственных СМИ Белоруссии на фоне массовых протестов и задержаний в стране, а сами представители медиа подготовили обращение к министерству информации республики, передаёт Tut.by.

Ушли сотрудники сотрудники «Беларусь 1», СТВ, Первого канала белорусского радио, Белтелерадиокомпании, ОНТ, «НТВ-Беларусь» и БЕЛТА. Среди них — телеведущий и глава президентского пула журналистов Дмитрий Семченко.

Журналисты проправительтвенных СМИ просят у министра информации Игоря Луцкого содействия в освобождении задержанных коллег и создании условий для беспрепятственной работы медиа.