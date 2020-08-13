«Это зов совести». Журналисты государственных СМИ Белоруссии массово увольняются, их коллеги обратились к министру информации
Как минимум 16 журналистов уволились из государственных СМИ Белоруссии на фоне массовых протестов и задержаний в стране, а сами представители медиа подготовили обращение к министерству информации республики, передаёт Tut.by.
Ушли сотрудники сотрудники «Беларусь 1», СТВ, Первого канала белорусского радио, Белтелерадиокомпании, ОНТ, «НТВ-Беларусь» и БЕЛТА. Среди них — телеведущий и глава президентского пула журналистов Дмитрий Семченко.
Журналисты проправительтвенных СМИ просят у министра информации Игоря Луцкого содействия в освобождении задержанных коллег и создании условий для беспрепятственной работы медиа.
«То, что сегодня многие наши коллеги государственных СМИ увольняются, — это не фейк, не политтехнология, не проплаченная пиар-акция. Это зов совести и невозможность спокойно смотреть на происходящее насилие. Выбирая свою профессию, а не место работы, мы представляли, что будем объективными проводниками порой полярных мнений», — говорится в обращении. Авторы подчёркивают, что насилие в отношении сотрудников СМИ, которые освещают происходящее в стране, недопустимо.
По данным Tut.by, под обращением подписались сотрудники более десятка изданий, включая Сергея Пелюшкевича, бывшего главу пресс-службы президента Белоруссии Александра Лукашенко (сейчас работает в БЕЛТА).