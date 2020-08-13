Белорусы устроили бессрочную голодовку у представительства ЕС в Варшаве. Они требуют санкций против Лукашенко

«Несколько активистов, не согласных с результатами состоявшихся в Белоруссии президентских выборов и политикой действующих белорусских властей, устроили бессрочную голодовку у представительства Европейского парламента и Европейской комиссии в центре польской столицы. Акция началась в четверг и, по словам организаторов, будет продолжаться столько, сколько потребуется», - сообщает 13 августа ТАСС.

Представители белорусской диаспоры организовали акцию протеста у представительства Европейского союза в Польше.

Протестующие разбили палатку и требуют, чтобы ЕС ввел санкции против режима Александра Лукашенко. Демонстранты сейчас собирают подписи под петицией, которую они хотят передать еврочиновникам.

В данный момент голодовку объявили два человека, однако они обещают, что вечером к ним присоединятся другие.

Акция протеста официально зарегистрирована, поэтому польские полицейские не вмешиваются в происходящее.

Евросоюз ранее уже осудил «жестокие репрессии» в Белоруссии.