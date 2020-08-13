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13.08.2020 16:08
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Из «Зенита» ушел тренер по физподготовке

Испанский тренер по физической подготовке Феликс Ледесма завершил сотрудничество с футбольным клубом «Зенит». Об этом сообщили в пресс-службе команды в четверг, 13 августа.

До прихода в «Зенит» Феликс отработал в «Ливерпуле», московском «Локомотиве», сборной России, мадридском «Реале», китайском «Хэбэй Чайна Форчун». В июне 2019-го испанский специалист стал тренером по физической подготовке футбольного клуба «Зенит».

За год, проведенный в Санкт-Петербурге, он вместе с командой стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее «Зенит» покинул многолетний массажист команды, перешедший в московский «Спартак».

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Комментарии (2)

sektor7
Спасибо большое за Вашу работу!
Крепкого Вам здоровья!!
ЦВБП
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