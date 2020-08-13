Из «Зенита» ушел тренер по физподготовке

Испанский тренер по физической подготовке Феликс Ледесма завершил сотрудничество с футбольным клубом «Зенит». Об этом сообщили в пресс-службе команды в четверг, 13 августа.
Феликс Ледесма, тренер по физической подготовке, покидает «Зенит».— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) August 13, 2020
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До прихода в «Зенит» Феликс отработал в «Ливерпуле», московском «Локомотиве», сборной России, мадридском «Реале», китайском «Хэбэй Чайна Форчун». В июне 2019-го испанский специалист стал тренером по физической подготовке футбольного клуба «Зенит».
За год, проведенный в Санкт-Петербурге, он вместе с командой стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Ранее «Зенит» покинул многолетний массажист команды, перешедший в московский «Спартак».