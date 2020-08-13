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13.08.2020 15:52
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Массажист «Зенита» перешел в «Спартак». Он поможет Кокорину восстановиться

Произошел еще один трансфер из футбольного клуба «Зенит» в «Спартак». Как сообщает bobsoccer.ru в четверг, 13 августа, в красно-белый клуб перешел массажист Сергей Колесников.

Причиной перехода стали якобы «заведомо невыполнимые условия» по новому контракту с «Зенитом». Что это за условия, не уточняется. Отмечается, что кандидатура Колесникова была одобрена лично главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

Колесников работал в «Зените» с 2004 года.

Ранее в «Спартак» перешел нападающий Александр Кокорин. Футболист пропустил из-за травмы стартовый матч нового сезона против «Сочи». По последней информации, Кокорин может пропустить еще две игры. Помогать ему восстанавливаться будет как раз Колесников.

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Комментарии (1)

медведь Дмитрий
Обязательно ))))). Кокоша уже пропустил 1 матч ,уже говорят что минимум не выйдет ещё в двух !!!!!
Короче ,пацан сказал что не будет играть за Спартак,пацан делает )))))
И вообще он играть за 11 лямов не обещал ,только за то что оденет футболку Спартака . )))
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