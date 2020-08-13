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13.08.2020 07:20
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Дегтярев решил передать детям правительственную яхту за миллион долларов

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев решил подарить правительственную яхту «Виктория» воспитанникам Краевого центра образования и поручил проработать этот вопрос. Об этом 13 августа сообщают РИА Новости.

Руководство Центра обратилось к врио губернатора с просьбой передать яхту, которую так и не смогли продать на торгах, школьникам для научных исследований.

«Продавать краевое имущество за копейки нельзя. А вот идея школьников относительно будущего яхты мне очень понравилась. Она оригинальная и, самое главное, направлена на получение детьми новых знаний. Поручаю министерству образования края этот вопрос проработать, встретиться со школьниками. А министерству имущественных отношений – уточнить состояние судна и пригодность его для перевозки детей», - отметил Дегтярев на встрече с заместителем министра просвещения РФ Виктором Басюком.

Яхту «Виктория» стоимостью 1 млн долларов США в 2018 году поручил выставить на торги экс-губернатор региона Сергей Фургал. Свое решение он объяснял тем, что содержание яхты на судостроительном заводе в Хабаровске обходится в 600 тысяч рублей в год и счел это чрезмерной тратой бюджетных денег. В течение двух лет для судна искали покупателя, выставляя его по минимальной стоимости в 30 млн рублей, но желающих не нашлось.

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Комментарии (8)

Dima44
Да, другого от него ожидать и не требовалось,хороший PR ход однако.
W Bons
детям Жириновского ?
teodor
Дети наверное оценят, когда родителям придет счет за стоянку)))) Хотел написать, где таких умных политиков набирают, а поти вспомнил про видео с жириком в бане:))))
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