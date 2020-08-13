Дегтярев решил передать детям правительственную яхту за миллион долларов

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев решил подарить правительственную яхту «Виктория» воспитанникам Краевого центра образования и поручил проработать этот вопрос. Об этом 13 августа сообщают РИА Новости.



Руководство Центра обратилось к врио губернатора с просьбой передать яхту, которую так и не смогли продать на торгах, школьникам для научных исследований.



«Продавать краевое имущество за копейки нельзя. А вот идея школьников относительно будущего яхты мне очень понравилась. Она оригинальная и, самое главное, направлена на получение детьми новых знаний. Поручаю министерству образования края этот вопрос проработать, встретиться со школьниками. А министерству имущественных отношений – уточнить состояние судна и пригодность его для перевозки детей», - отметил Дегтярев на встрече с заместителем министра просвещения РФ Виктором Басюком.

