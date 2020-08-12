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12.08.2020 08:28
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Дегтярева попросили отдать детям правительственную яхту «Виктория». Судно пытались продать два года

Руководство Краевого центра образования в Хабаровске попросило врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева передать учреждению правительственную яхту «Виктория», которую пытались продать на торгах в течение двух лет.

«Мы бы хотели поучаствовать вот в какой истории. На сегодняшний день мы знаем, что решается судьба очень интересного объекта, это катер "Виктория". Мы бы очень хотели, чтобы он не ушел чиновникам, не ушел из Хабаровского края, а достался нашим детям», — сказала директор центра Эльвира Шамонова на видео, которое 12 августа опубликовано на странице организации в Twitter. «Нам было бы очень интересно в нашем био-квантуме и в других исследованиях иметь такое необычайно удивительное судно», — добавила директор Центра.

Официального ответа администрации пока не поступало.

Яхту велел продать еще экс-губернатор региона Сергей Фургал. Это объяснялось тем, что ее содержание на Хабаровском судостроительном заводе обходилось в 600 тысяч рублей в год, что Фургал счел неэффективным расходованием бюджетных средств. При изначальной стоимости около миллиона долларов яхту пытались реализовать за 30 миллионов рублей, но желающих не нашлось. В августе 2020 года правительство края сняло судно с торгов.

Яхта «Виктория» произведена на Тайване в 2005 году по индивидуальным чертежам. Длина судна составляет 21 метр, вес — 38 тонн, вместимость — до 12 человек. На яхте есть душевые кабины, холодильники, телевизор, специальное оборудование для опреснения воды. С 2006 года находится в собственности правительства Хабаровского края.

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Комментарии (5)

local_5e4d8cf621bfb
Да отдадут,отдадут яхту детям.Но не вашим.
Агроном аэродрома
Некоторые из вас служат и едят белый хлеб
с маслом, другие - с черной икрой,
третьи получают пайки. И только
беспризорные дети находятся без призора.
Мы, господа присяжные заседатели,
должны им помочь и мы им поможем.
Нужна немедленная помощь.
Дети - цветы жизни.
Я приглашаю вас сделать свои взносы
и помочь детям.
Только детям и никому другому.
Вы меня понимаете?(с)
Михаил Петров-Водкин
Лучше бы пенсионерам отдали правительственную яхту «Виктория» - им нужнее. Или врачам-учителям.
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