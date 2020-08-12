Дегтярева попросили отдать детям правительственную яхту «Виктория». Судно пытались продать два года

Руководство Краевого центра образования в Хабаровске попросило врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева передать учреждению правительственную яхту «Виктория», которую пытались продать на торгах в течение двух лет.



«Мы бы хотели поучаствовать вот в какой истории. На сегодняшний день мы знаем, что решается судьба очень интересного объекта, это катер "Виктория". Мы бы очень хотели, чтобы он не ушел чиновникам, не ушел из Хабаровского края, а достался нашим детям», — сказала директор центра Эльвира Шамонова на видео, которое 12 августа опубликовано на странице организации в Twitter. «Нам было бы очень интересно в нашем био-квантуме и в других исследованиях иметь такое необычайно удивительное судно», — добавила директор Центра.