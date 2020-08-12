Дегтярева попросили отдать детям правительственную яхту «Виктория». Судно пытались продать два года
Руководство Краевого центра образования в Хабаровске попросило врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева передать учреждению правительственную яхту «Виктория», которую пытались продать на торгах в течение двух лет.
«Мы бы хотели поучаствовать вот в какой истории. На сегодняшний день мы знаем, что решается судьба очень интересного объекта, это катер "Виктория". Мы бы очень хотели, чтобы он не ушел чиновникам, не ушел из Хабаровского края, а достался нашим детям», — сказала директор центра Эльвира Шамонова на видео, которое 12 августа опубликовано на странице организации в Twitter. «Нам было бы очень интересно в нашем био-квантуме и в других исследованиях иметь такое необычайно удивительное судно», — добавила директор Центра.
Официального ответа администрации пока не поступало.
Яхту велел продать еще экс-губернатор региона Сергей Фургал. Это объяснялось тем, что ее содержание на Хабаровском судостроительном заводе обходилось в 600 тысяч рублей в год, что Фургал счел неэффективным расходованием бюджетных средств. При изначальной стоимости около миллиона долларов яхту пытались реализовать за 30 миллионов рублей, но желающих не нашлось. В августе 2020 года правительство края сняло судно с торгов.
Яхта «Виктория» произведена на Тайване в 2005 году по индивидуальным чертежам. Длина судна составляет 21 метр, вес — 38 тонн, вместимость — до 12 человек. На яхте есть душевые кабины, холодильники, телевизор, специальное оборудование для опреснения воды. С 2006 года находится в собственности правительства Хабаровского края.