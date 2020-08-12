В Гомеле умер задержанный во время акции протеста 25-летний мужчина

В Гомеле после задержания скончался 25-летний Александр Вихор, передаёт 12 августа «Радио Свобода».

Как рассказала изданию мать Александра, он был задержан 10 августа, по её словам, участие в протестах не принимал, а якобы направлялся к девушке. До сегодняшнего дня информации о его местонахождении не было, матери сообщили, что её сын скончался 12 августа и находится в морге. Тело не показали. Предполагается, что Вихор находился долгое время в автозаке, потому что СИЗО были переполнены. Мать говорит, что у сына были проблемы с сердцем и он попал в больницу, пишет «Радио Свобода» (издание включено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).