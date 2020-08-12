РПЦ опубликовала «черный список» сайтов, собирающих пожертвования и не имеющих к ней никакого отношения
Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 12 августа разместил на своем сайте перечень интернет-ресурсов, собирающих пожертвования от прихожан и не имеющих официального отношения к Русской православной церкви.
«Отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ публикует список собирающих пожертвования ресурсов, которые не имеют официального отношения к Русской православной церкви, хотя некоторые из них без официального согласия используют название церкви в доменных именах, что должно стать предметом проверки с точки зрения законности», — говорится в заявлении.
В список попали 15 интернет-ресурсов, в том числе rpconline.ru, bogoslov.com, simvol-veri.ru, иконная-лавка.рф, онлайн-церковь.рф и другие. В синодальном отделе напомнили верующим, что сделать пожертвования можно, используя официальные сайты приходов, храмов и монастырей, и «в этом случае средства поступят адресату напрямую, без посредников, добросовестность которых является неочевидной».