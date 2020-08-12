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12.08.2020 19:33
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РПЦ опубликовала «черный список» сайтов, собирающих пожертвования и не имеющих к ней никакого отношения

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 12 августа разместил на своем сайте перечень интернет-ресурсов, собирающих пожертвования от прихожан и не имеющих официального отношения к Русской православной церкви.

«Отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ публикует список собирающих пожертвования ресурсов, которые не имеют официального отношения к Русской православной церкви, хотя некоторые из них без официального согласия используют название церкви в доменных именах, что должно стать предметом проверки с точки зрения законности», — говорится в заявлении.

В список попали 15 интернет-ресурсов, в том числе rpconline.ru, bogoslov.com, simvol-veri.ru, иконная-лавка.рф, онлайн-церковь.рф и другие. В синодальном отделе напомнили верующим, что сделать пожертвования можно, используя официальные сайты приходов, храмов и монастырей, и «в этом случае средства поступят адресату напрямую, без посредников, добросовестность которых является неочевидной».

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Комментарии (3)

f0ntan
Посмотрел страницу официального сайта РПЦ, на котором опубликован список не их сайтов. Открыл пару тех сайтов. И могу сказать, что дизайн тех сайтов покрасивей, чем дизайн официального сайта РПЦ
Агроном аэродрома
Дави конкурентов!
kоt-obormot
Нарушили конвенцию.
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