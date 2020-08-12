РПЦ опубликовала «черный список» сайтов, собирающих пожертвования и не имеющих к ней никакого отношения

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 12 августа разместил на своем сайте перечень интернет-ресурсов, собирающих пожертвования от прихожан и не имеющих официального отношения к Русской православной церкви.



«Отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ публикует список собирающих пожертвования ресурсов, которые не имеют официального отношения к Русской православной церкви, хотя некоторые из них без официального согласия используют название церкви в доменных именах, что должно стать предметом проверки с точки зрения законности», — говорится в заявлении.